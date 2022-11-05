Мнение: Путин и фитиль

Президент России Владимир Путин встретился с историками и представителями традиционных религий.

И сделал ряд заявлений по теме Украины и Запада.

Тезисно:

— Столкновение с неонацистами было неизбежно, довели до той стадии, когда ситуация стала смертоносной для России.

— Россия с уважением относится к украинскому народу, несмотря на сегодняшнее противостояние. Конфликт в Украине – по сути, противостояние внутри одного народа

— Запад внедрял в Украине псевдоценности, перекроил сознание миллионов людей, пытался "поднести фитиль" к распаду России.

— Украины как будто не существует. Запад бросает украинцев в топку.

— Украина прошла путь прямого, неприкрытого вмешательства западных стран в её внутренние дела

Полный текст стенограммы выступления и реплик Владимира Путина здесь

Зацепило заявление Путина, что западные страны, «сея ненависть, подносили фитиль» к распаду России.

Кто подсунул президенту России этот образ? Что за провокатор? Агент СБУ? Или и вовсе ЦРУ? Потому что фитиль подносится к пороховой бочке. Это что же получается? Россия – это «пороховая бочка»?



Фотографии отсюда

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