Мнение: Путин и фитиль
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Президент России Владимир Путин встретился с историками и представителями традиционных религий.
И сделал ряд заявлений по теме Украины и Запада.
Тезисно:
— Столкновение с неонацистами было неизбежно, довели до той стадии, когда ситуация стала смертоносной для России.
— Россия с уважением относится к украинскому народу, несмотря на сегодняшнее противостояние. Конфликт в Украине – по сути, противостояние внутри одного народа
— Запад внедрял в Украине псевдоценности, перекроил сознание миллионов людей, пытался "поднести фитиль" к распаду России.
— Украины как будто не существует. Запад бросает украинцев в топку.
— Украина прошла путь прямого, неприкрытого вмешательства западных стран в её внутренние дела
Полный текст стенограммы выступления и реплик Владимира Путина здесь
Зацепило заявление Путина, что западные страны, «сея ненависть, подносили фитиль» к распаду России.
Кто подсунул президенту России этот образ? Что за провокатор? Агент СБУ? Или и вовсе ЦРУ? Потому что фитиль подносится к пороховой бочке. Это что же получается? Россия – это «пороховая бочка»?
Фотографии отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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