 

Мнение: Путин и фитиль

05.11.2022, 15:10, Разное
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Президент России Владимир Путин встретился с историками и представителями традиционных религий.

И сделал ряд заявлений по теме Украины и Запада.

Тезисно:
— Столкновение с неонацистами было неизбежно, довели до той стадии, когда ситуация стала смертоносной для России.
— Россия с уважением относится к украинскому народу, несмотря на сегодняшнее противостояние. Конфликт в Украине – по сути, противостояние внутри одного народа
— Запад внедрял в Украине псевдоценности, перекроил сознание миллионов людей, пытался "поднести фитиль" к распаду России.
— Украины как будто не существует. Запад бросает украинцев в топку.
— Украина прошла путь прямого, неприкрытого вмешательства западных стран в её внутренние дела

Полный текст стенограммы выступления и реплик  Владимира Путина здесь

Зацепило заявление Путина, что западные страны, «сея ненависть, подносили фитиль» к распаду России.

Кто подсунул президенту России этот образ? Что за провокатор? Агент СБУ? Или и вовсе ЦРУ? Потому что фитиль подносится к пороховой бочке. Это что же  получается?  Россия – это «пороховая бочка»?


Фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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