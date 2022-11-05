Беда в Костроме – Личное мнение
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Сегодня ночью в Костроме произошла трагедия. Что именно послужило причиной пожара, пока не совсем понятно — в СМИ ходят разные версии, но с делом уже разбираются следователи.
Причину и виновных найдут. Накажут.
Фото: Соцсети
На данный момент сообщается о 15 погибших. Как тут не вспомнить Хромую лошадь?
Пожар начался очень быстро. Люди спасались, один парень даже проявил героизм.
Вопрос у меня пока только один: а почему нельзя строить подобные заведения из материалов, которые в принципе не поддерживают горение?
Камень, кирпич, бетон, стекло, железо. Всё это, если горит, то очень плохо — не сравнить с пластиком.
Почему бы не сделать такой ГОСТ для заведений общепита, развлекательных центров и магазинов, для многолюдных мест, чтобы в строительстве и отделке использовались бы только не горючие материалы?
Чтобы если что-то и произошло, всё остальное бы не горело?
У посетителей ночного клуба из Костромы были считанные минуты, чтобы спастись. Всё быстро загорелось, пошло задымление. Накажут, уверена, всех виновных в трагедии, но жизни людей не вернёшь наказанием.
Очень жаль погибших и пострадавших. Больно, когда случается такая беда.
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Источник: Лена Миро
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