Мнение: Американцы завидуют русским магазинам

Вот столы и повернулись. Если раньше наши туристы с придыханием рассказывали, как там у них, то теперь уже иностранцы восхищаются российскими магазинами. Чисто, дёшево, большой ассортимент, адекватная публика… в современных США такое встретишь уже нечасто.

Австралиец Рассел, который сейчас находится в России, показывает своим соотечественникам, как мы тут с вами живём. У него вышла целая серия про наши реалии, и вот, например, получасовой репортаж из супермаркета «Глобус». Я перевёл на русский некоторые комментарии иностранцев:

Боже, это потрясающе. Как же Россия выживет без товаров, произведенных В США? Ведь после ухода МакДональдса у них не осталось ничего, кроме настоящей еды. Бесчеловечно, но полезно для здоровья.

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Я посмотрел несколько видео о российских магазинах, сельской местности, туристических местах, центральных районах, и всё это выглядит намного аккуратнее и чище, чем в США.

И у людей есть те же желания, стремления и мечты, что и у других людей по всему миру.

Если бы мы могли избавиться от политиков, которые хотят нас разделить, мир был бы намного лучше.

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Я жил в Нью-Йорке, Нью-Джерси, Далласе, Сан-Франциско, и у нас нет ничего такого большого в США. Даже Super Target и Walmart уступают. Цены на продукты в США намного выше, чем в Москве. Спасибо, что вы опровергли пропаганду, которой нам промывали мозги на Западе.

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Я удивлен ценами и изобилием в супермаркете. Здесь, во Франции, всё дорого, и некоторые продукты недоступны, такие как масло, мука, горчица… в дополнение к ценам на бензин, газ и электричество, которые очень дороги, и у нас, вероятно, будут проблемы этой зимой.

СМИ каждый день говорят о том, что санкции наносят ущерб российской экономике. Спасибо, что показали нам реальность в этом видео.

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Я живу на Среднем Западе США. Я никогда не видел такого большого продуктового магазина с таким разнообразием. Я не мог поверить, насколько огромными были одни только отделы деликатесов и мяса! Кроме того, цены — вы платите 50 центов за килограмм киви… у нас киви стоит целый доллар за штуку! Все ваши цены низкие. Я бы сказал, что санкции США не наносят ущерба России, но, конечно, я уже давно это знаю. Спасибо за видео, и да благословит вас всех Бог! Как американец, я могу с уверенностью сказать вам, что не все из нас поддерживают участие США в Украинском кризисе.

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Это доказывает, что санкции просто делают Россию более самодостаточной.

Вы просто не можете санкционировать страну, в которой есть почти все, что нужно миру, за исключением тропических фруктов, конечно.

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Приятно видеть, насколько нормальна жизнь в России, из Северной Ирландии. Особенно поразила низкая стоимость еды.

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Спасибо, Рассел! Это видео полностью подтверждает то, что говорят мои родственники в России (Петербург, Биробиджан, Хабаровск и Иркутск). Они уже почти не замечают пропавших продуктов. Цены в Сибири немного выше, но всё же. Здесь, в США, цены на продукты, которые вы показали, вчетверо выше (а я живу в сельскохозяйственном штате!), и ассортимент кошачьего корма в российском Глобусе на удивление шире, чем в любом американском магазине в округе. В любом магазине. С тех пор, как открылся Куф, наши полки с кормом для кошек не были так заполнены — и сейчас они практически наполовину, на две трети пусты (честно говоря, становится все хуже). Санкции наносят гораздо больший ущерб Западу, чем России…

…в нашем районе большая община русских эмигрантов. Мы можем купить пельмени в русских и азиатских магазинах, но 2 фунта (не 1 килограмм, а всего 2 фунта) начинаются с 11 долларов и дорожают. Забавно, мы можем легко получать российские продукты, хотя из-за того, что они идут по новым маршрутам доставки, они стоят дороже. Но российская гречневая крупа по-прежнему вдвое дешевле американской (если вы вообще сможете найти гречку в Америке).

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Я американец, и это самый большой супермаркет, который я когда-либо видел. Россия — это рай!

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Просто хорошие люди пытаются жить своей обычной жизнью. В магазинах ассортимент намного лучше, чем в наших супермаркетах на побережье залива Флорида. Американские СМИ заставили бы нас поверить, что в обычной российской торговле все горько и сурово и что санкции и конфликты угнетают людей. Наблюдение за разными людьми и их действиями во время покупок показывает, что это ложь. Ваши видео содержат множество слоев информации и демонстрируют достойную человечность. Благодарю вас.

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Большое тебе спасибо, Рассел. Я только что нашел твой канал и уже некоторое время подумываю о переезде в Россию. Ты облегчил мне принятие этого решения.

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Когда я гляжу на всю эту свежеприготовленную еду в суперчистом магазине, мне хочется переехать в Россию. Кроме того, я почти уверен, что мой дедушка живет где-то поблизости от этого магазина. А кетчуп, который вы взяли, был с клюквой… фото клюквы было на этикетке.

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На этой неделе в Великобритании в моём местном Aldi не было цельного молока и практически не было лосося. Дефицит в настоящее время является обычным явлением в Aldi (кажется, у них проблемы с закупками. Возможно, они отказываются покупать продукты, которые, по их мнению, стоят слишком дорого).

Похоже, мы страдаем от последствий санкций гораздо больше, чем россияне.

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Это место оживленное по сравнению со всем, что находится здесь, где я живу, в Мэриленде. Большинство торговых центров у нас — практически города-призраки. У пары торговых центров, у одного в Нове и у Аннаполис Молл, дела идут нормально — не отлично, но и не мёртво. Похоже, российские санкции вредят моей жизни здесь, в Америке, сильнее, чем русским! Как так?

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Я поражен тамошним изобилием. Наше правительство хочет, чтобы мы поверили, будто русские действительно страдают.

А вот комментарии иностранцев к другому видео, на котором Рассел ведёт репортаж из дешёвого российского магазина (ссылка):

Я случайно нашла ваш канал, и в настоящее время вы находитесь в моем любимом магазине скидок, мне нравится этот магазин, и я действительно делаю покупки здесь чаще всего. Мы с мужем эмигрировали в Россию из Чехии, потому что ждём нашего первого ребенка, и здесь наше будущее, мы любим нашу новую родину и счастливы.

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Привет, Рассел, я нахожусь на самой южной оконечности Техаса. Нашёл видео по ссылке, которую дала Патера из усадьбы Аппалачей. Я поражен, как хорошо укомплектован и организован этот магазин. Я вижу, что санкции США русским не вредят!

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Я нахожусь в Колумбусе, штат Огайо. Весь этот русский торговый центр великолепен. Никаких пустых витрин. Все припасено под завязку — никаких пустот. Я уже упоминал, что никаких пустых витрин? Сколько торговых центров в Штатах выглядят так хорошо? И цены в России низкие. Честно говоря, это заслуга Путина и российского правительства. Они проделали потрясающую работу, поступая правильно по отношению к своим людям. Я хотел бы, чтобы у нас в правительстве были какие-нибудь лидеры, которые поступили бы так же, но Соединенные Штаты — это просто постоянное, безостановочное взяточничество и коррупция.

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Привет, Рассел! Я из южной части центральной Оклахомы в США, и меня направила на ваш канал Патера из усадьбы Аппалачей. Спасибо, что поделились достоверной информацией в своем видеоблоге. Я удивлен, насколько хорошо укомплектован этот русский магазин. С трудом верится, что не вижу ни пустых полок, ни даже случайных “дыр” на полках… По-видимому, Россия не сильно страдает (или хотя бы “чувствует легкий укол”) из-за завышенных цен, вызванных нынешними санкциями со стороны США.

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Я был удивлен “наполненностью” полок и большим разнообразием. Я рад, что люди там могут получить то, что им нужно для своих семей. Я думаю, что их правительство любит граждан гораздо больше, чем наше. Я чувствую, что наше правительство угнетает нас и загоняет в угол, однако я доверяю Богу-Отцу во всем и знаю, что Он прикрывает наши спины. Никакое оружие, созданное против нас, не будет иметь успеха. Пусть Отец благословит вас и всех собравшихся здесь.

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Здесь, в Айове, на многих полках нет того, что указано на этикетке, заменено много сезонных непродовольственных товаров. Я смотрел “Аппалачскую усадьбу” с Патерой, она порекомендовала посмотреть ваше видео.

Красивые, чистые и хорошо укомплектованные полки. Очень жаль, что наше правительство настолько коррумпировано и не заботится о людях, только о жадности и о своей власти. Слава Путину.

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Рассел, привет из Лексингтона, штат Кентукки! Спасибо за видео. Похоже, сейчас в России довольно нормальная жизнь. А мы испытываем здесь большой дефицит. Много пустых мест на полках, низкие запасы и неконтролируемая инфляция. Удивительно, как нас вводят в заблуждение наши средства массовой информации. Послушать их рассказы, так жизнь похожа на старые времена СССР. Похоже, у господина Путина дела идут довольно хорошо.

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Я из Гамбурга, Германия. Этот магазин выглядит как Aldi пять лет назад. Сейчас они почти все очень современные, но полки всё больше и больше теряют свой товар. Кажется, что санкции ударили не по той стороне, особенно когда я вижу все европейские бренды на российских прилавках.

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Спасибо, что позволили нам посмотреть, что происходит в России после нескольких месяцев «санкций» — их продуктовые магазины и торговый центр (я досмотрел до конца) на самом деле снабжаются лучше, чем в моем районе, а цены ниже.

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Я удивлён качеством, ценами и объемом продуктов питания в России. Я живу в Алабаме, США, и у нас нет ни одного места поблизости, где можно было бы приобрести эти продукты в магазинах. Я нахожу это очень поучительным!