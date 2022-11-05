Мнение: Глушилки работают!

В США тоже забавно всё происходит:

“В понедельник был опубликован незаслуженно малозамеченный широкой общественностью отчёт The Intercept, в котором рассказывается об обширных практиках сотрудничества социальных сетей с Министерством внутренней безопасности США (DHS) в рамках инициативы по борьбе с дезинформацией и дезинформацией в Интернете.

Так, например, было обнаружено, что Facebook создал специальный портал для чиновников американского правительства, чтобы тем было удобнее запрашивать ограничение или пессимизацию того или иного пользовательского контента.

Теперь, внимание, темы, которые DHS отслеживало и блокировало таким образом на Фейсбуке: «происхождение пандемии COVID-19 и эффективности вакцин против COVID-19», «расовая справедливость», «уход США из Афганистана», и «характер поддержки США Украины».

Очень интересно, и даже плевать, что сама инфа – из канала Кристины Потупчик; ссылки-то подлинные. Главное, что в списке “болезненных” тем до сих пор – происхождение “пандемии” и эффективность “вакцин”.

Также очень любопытно, что, по опросам, уже 41% американцев “проголосовали досрочно” (то есть по почте) на предстоящих выборах в Конгресс США. Эта цифра даже больше, чем было накануне предыдущего федерального голосования в Штатах – на выборах президента 2 года назад.

Причем на это раз вообще никакого обоснования – зачем надо голосовать по почте – у американцев нет. А вот поди ж ты… В целом это означает, по всей видимости, что и в самих США демократию решили сворачивать – слишком уж она непредсказуема.