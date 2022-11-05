Модные панамы этого года остаются в тренде даже зимой: как носить их и с чем сочетать, чтобы выглядеть стильно (идеи с фото)

Раньше панамы рассматривались исключительно как летний головной убор. Сейчас же данный аксессуар можно и нужно носить зимой. Есть множество утепленных моделей, которые согреют вас не хуже меховых шапок. Вдохновляемся модными луками.

Изделия с принтом и без

Начнем с цветовой гаммы. В этом сезоне она весьма разнообразна. Актуальными являются как однотонные изделия нейтральных базовых оттенков, так и головные уборы с принтом.

Рисунок может быть анималистичным или геометрическим.

Учтите, что теплее всего вам будет в панаме темного оттенка, поскольку черный цвет сохраняет тепло.

Актуальные модели

Певица Рианна стала одной из первых, кто ввел тренд на плюшевые панамы из меха. Именно с помощью такого аксессуара можно создать домашний уютный образ. Данный головной убор плотно прилегает к ушам, поэтому является полноценной заменой вязаной шапке.

Есть и другой вариант — панама из плотного материала, похожего на тот, из которого шьют пальто. Обычно такие головные уборы имеют относительно длинные поля, поэтому панама закрывает часть лица.

Есть также панамы их относительно тонкого и легкого материала — они тоже в моде. Их можно носить в теплую и солнечную погоду с ветровкой или курткой.

С чем сочетать

Панамы можно интегрировать и в офисно-деловой, и в повседневный стиль. Для работы подберите элегантную неброскую панамку без принта. Сочетайте ее с длинным пальто, свитером и юбкой или брюками.

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Если вам нужен яркий кэжуал-лук, тогда можете надеть панаму с ярким принтом, с меховой опушкой и сочетать ее с дутой курткой или пуховиком оверсайз, худи и джинсами либо спортивными штанами.

Если на улице еще не так холодно, тогда можете скомбинировать тренч с укороченными джинсами и армейскими сапогами или лоферами. Стильная панама станет финальным штрихом яркого образа.

С помощью головного убора можно создавать тотал-луки. Например, вы можете подобрать и одежду, и аксессуары одного цвета и включить их в один комплект.