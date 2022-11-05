Подсластить жизнь без вреда здоровью: что такое лукума и как употреблять этот суперфуд в качестве альтернативы сахару

Многие люди ищут безопасную замену сахару. Вы можете использовать с этой целью лукуму. Этот продукт относится к суперфудам, обладает многими полезными свойствами и считается одним из лучших подсластителей. В статье мы расскажем, что такое лукума и как ее употреблять в качестве альтернативы сахару.

Лукума: что это за плод

Лукума – фруктовое дерево, которое произрастает преимущественно в Перу. Реже оно встречается в Эквадоре и Чили.

Плоды дерева похожи по форме на манго или авокадо. Они покрыты золотистой кожурой. Мякоть лукумы не сочная, а мясистая. По текстуре она напоминает яичный желток и отличается сладким вкусом.

В нашей стране эти плоды нечасто встречаются в продаже. Но широко доступен порошок лукумы, который делают из высушенных фруктов. Он используется в качестве полезной альтернативы сахару.

Преимущества лукумы как подсластителя

Порошок лукумы имеет низкий гликемический индекс. Это один из самых безопасных заменителей сахара.

Кроме этого порошок лукумы обладает дополнительными полезными качествами. Его производят таким образом, что он сохраняет максимальное количество нутриентов, содержащихся в свежих плодах.

Далее мы подробно расскажем о пользе лукумы для здоровья.

Источник клетчатки

Как и многие суперфуды, лукума богата клетчаткой. Этот нутриент важен для хорошего переваривания пищи, поддержания здоровой кишечной микрофлоры и борьбы с воспалением в кишечнике.

Здоровье кишечника очень важно для всего тела. Оно позволяет организму максимально использовать питательные вещества, полученные из еды.

Улучшает метаболизм

Благодаря высокому содержанию клетчатки лукума улучшает обмен веществ. Здоровая работа кишечника позволяет поддерживать метаболизм. Ваш организм будет полноценно насыщаться питательными веществами и эффективно сжигать калории.

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Поэтому порошок лукумы следует включать в диеты для похудения. Он поможет вам быстрее терять вес.

Богат антиоксидантами

Лукума – отличный источник антиоксидантов. Так называются вещества, которые борются с окислительным стрессом.

В организме постоянно идут процессы окисления. При этом происходит накопление свободных радикалов. Эти молекулы повреждают клетки, что приводит к хроническому воспалению. Окислительный стресс также ускоряет процессы старения.

Антиоксиданты лукумы защищают клеточные мембраны от повреждений свободными радикалами. Это укрепляет здоровье и омолаживает организм.

Сахар способствует образованию свободных радикалов. Поэтому если вы замените его порошком лукумы, то принесет большую пользу своему организму.

Большое количество бета-каротина

Ярко-желтый цвет лукумы говорит о том, что она богата бета-каротином. Этот пигмент преобразуется в организме в витамин A. Он необходим для поддержания здоровья людям любого возраста.

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Витамин A необходим для остроты зрения. Он улучшает состояние сетчатки и роговицы.

Этот витамин также укрепляет иммунную и пищеварительную систему. Он уменьшает риск появления хронических болезней печени, кишечника и поджелудочной железы.

Источник железа

Лукума богата железом. Этот элемент входит в состав многих белков и ферментов организма. Он необходим для нормальной выработки гемоглобина и транспортировки кислорода кровью.

Содержит витамин B3

Лукума – один их немногих растительных источников витамина B3. Этот нутриент содержится преимущественно в мясе. Он превращает питательные вещества в энергию и облегчает работу пищеварительных ферментов.

Вкус

Свежая лукума напоминает по вкусу сладкий картофель (батат) с легким привкусом кленового сиропа и карамели.

Порошок лукумы сохраняет вкусовые особенности свежей мякоти. Если сравнивать его с сахаром, то по вкусу он больше напоминает коричневый сахар, чем обычный белый.

Как употреблять

Порошок лукумы можно добавлять вместо сахара в напитки, каши, салаты из фруктов, йогурты и десерты. Вы можете подсластить им детское питание. Количество продукта выбирайте по своему вкусу.

Заключение

Лукума практически не имеет противопоказаний. В свежем и высушенном виде ее не стоит употреблять только тем людям, которые страдают аллергией на цитрусы и тропические плоды.

Порошок лукумы позволит вам наслаждаться сладким вкусом ваших любимых блюд без вреда для здоровья и фигуры. Он подойдет для людей с избыточным весом, желающих избавиться от лишних килограммов.