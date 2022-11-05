 

Все в мать: Ким Кардашьян и ее сестры Хлое, Кортни и Кайли в образах Крис Дженнер поздравили ее с 67-летием

05.11.2022, 13:50, Разное
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Минувшим вечером глава семейства Кардашьян Крис Дженнер собрала близкий круг родных и друзей за столом, накрытым скатертью в расцветке гепарда, по случаю своего 67-го дня рождения и неожиданно оказалась в компании собственных клонов. В копии Крис перевоплотились ее дочери, выбрав из гардероба матери любимые образы, в которых та блистала в разные годы своей жизни.

Изумрудно-зеленое платье с черной бабочкой и белым воротничком – то самое, в котором Крис Дженнер 10 лет назад позировала для традиционной рождественской открытки, Ким Кардашьян дополнила остроносыми черными туфлями, а фирменную стрижку Крис заменил черный парик. Своим преображением Ким поделилась в соцсетях, опубликовав серию снимков из ванной комнаты с подписью:

Это ужин в честь дня рождения моей мамы в стиле “Оденься как твоя лучшая Крис”. Выглядит знакомым, ребята? Это платье – с нашей рождественской открытки 10-летней давности.

Ким Кардашьян

 

Ким и НортНорт

В оригинальной задумке Ким поддержала ее старшая дочь, 9-летняя Норт. Девочка скопировала  повседневный образ бабушки – помогли ей в этом строги черны костюм, сумка Birkin и ярко подведенные глаза. Тем временем младшая сестра Ким Кайли, которая стала мамой з мой этого года, продемонстрировала фигуру в ослепительном черном платье на тонких бретельках. Соблазнительный образ дополнили крупное колье, красная помада и темные очки.

Хлое и КайлиХлое, Кайли и КортниКайли Дженнер

Образ Хлое был скопирован с нашумевшей фотографии Крис, на которой та была одета в роскошный цветочный брючный костюм в сочетании с белой шубой, красными ботинками и красной кожаной обувью Birkin. Тогда борцы за права животных раскритиковали Дженнер за ношение натурального меха. Впрочем, от этого любви к роскошным мехам у Крис от этого меньше не стало.

Хлое КардашьянКортни и Хлое

А вот Кортни в отличие от сестер выбрала для себя, пожалуй, самый комфортный наряд – пастельно-розовый спортивный костюм в сочетании с белыми кроссовками и старомодной камерой в руке. В таком виде Крис Дженнер снялась в музыкальном видео Арианы Гранде “Спасибо, следующий”. Что же касается самой именинницы, она в этот вечер выглядела потрясающе в длинном черном платье, которое она украсила несколькими нитками жемчуга – идеальное сочетание для ночи под караоке. 


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