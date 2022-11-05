От искусственного меха до оттенков синего: 5 универсальных вещей для осеннего гардероба

Розовый

Розовый цвет стал одним из ведущих на минувших мировых Неделях моды, поэтому еще долго не сойдет с витрин. Barmariska воплощает розовые мечты в осеннем пальто с английским воротником и двубортной застежкой. Весомые плюсы – универсальный крой под любой тип фигуры и вдохновляющий цвет.

Искусственный мех

Искусственный мех – великолепный материал для создания нетривиальных изделий. Бренд предлагает использовать укороченный полушубок в ярком и пастельном цветах для создания эксцентричного осеннего образа. Модель свободного силуэта с двумя удобными застежками и вместительными карманами смело сочетайте как со спортивными изделиями, так и с вечерним луком.

Универсальные спортивные костюмы

Бренд представил свою интерпретацию костюма для спорта отдыха. Брюки с круглым шнурком и худи в цвете пыльной розы выполнены из плотного хлопкового футера. Худи украшено эффектной шелковой вышивкой. Благородный цвет, цельный образ для путешествий и отдыха.

Оттенки синего

Цвет умиротворения и жизненной силы, синий, уже несколько сезонов не выходит из модных рекомендаций института цвета Pantone. Выбирайте стеганую куртку с синтепоновым утеплителем и удобный свитер с высоким горлом из высококачественной пряжи – в насыщенных энергичных оттенках синего электрика. А мягкий трикотажный костюм дымчато-голубого оттенка подарит чувство комфорта и уюта.

Необычный принт

Одежда с нестандартными принтами – выбор сильных натур. С ее помощью мы проявляемся, чувствуем себя увереннее. Объемный кардиган на пуговицах с V-образным вырезом подчеркнет вашу уникальность и обеспечит ощущение тепла и комфорта.