 

Петру Авену запретили проводить новогодний корпоратив в банкетном зале Кентерберийского собора

05.11.2022, 13:33, Разное
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Российский бизнесмен Пётр Авен
пожаловался в соцсетях на отказ англиканской церкви в проведении традиционных новогодних
мероприятий «Альфа-банка» в банкетном зале Кентерберийского собора. Церковные
иерархи объяснили это введением против него персональных санкций.

Зал церковных соборов
Кентерберийского собора используется для проведения корпоративов многими
российскими компаниями с 1996 года. «Альфа-банк» стал первой корпорацией,
которая отметила там Новый год: на их «голубые огоньки» регулярно приезжали
такие звёзды эстрады, как Бритни Спирс, Алла Пугачёва, Мэрилин Мэнсон, Гоген
Солнцев и Леди Гага.

Топ-менеджеры банка ценили церковный зал за великолепную
акустику, стильные украшения и отпущение грехов, которые получали все участники
корпоратива по его окончании. Однако в этом году из-за санкций, введённых
против Михаила Фридмана и Петра Авена, руководство собора решило отказать «Альфа-банку»
в проведении торжеств. Вместо этого 28 декабря там пройдёт конференция «Подготовка
унии между церквями Великобритании и Украины: теория и практика».

«К сожалению, мы не можем пустить в наш зал
своих бывших друзей. Их, если угодно, отлучили от церкви путём внесения в санкционные списки, – сказал викарий собора епископ Роджер Биггот. – Мы – частная фирма и не можем оспаривать решения
государства. Возможно, в этом году господину Авену придётся рассмотреть более бюджетный
вариант проведения праздника. В России тоже есть культовые учреждения, которые предоставляют подобную площадку с похожим сервисом»

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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