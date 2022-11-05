Петру Авену запретили проводить новогодний корпоратив в банкетном зале Кентерберийского собора

Российский бизнесмен Пётр Авен

пожаловался в соцсетях на отказ англиканской церкви в проведении традиционных новогодних

мероприятий «Альфа-банка» в банкетном зале Кентерберийского собора. Церковные

иерархи объяснили это введением против него персональных санкций.

Зал церковных соборов

Кентерберийского собора используется для проведения корпоративов многими

российскими компаниями с 1996 года. «Альфа-банк» стал первой корпорацией,

которая отметила там Новый год: на их «голубые огоньки» регулярно приезжали

такие звёзды эстрады, как Бритни Спирс, Алла Пугачёва, Мэрилин Мэнсон, Гоген

Солнцев и Леди Гага.

Топ-менеджеры банка ценили церковный зал за великолепную

акустику, стильные украшения и отпущение грехов, которые получали все участники

корпоратива по его окончании. Однако в этом году из-за санкций, введённых

против Михаила Фридмана и Петра Авена, руководство собора решило отказать «Альфа-банку»

в проведении торжеств. Вместо этого 28 декабря там пройдёт конференция «Подготовка

унии между церквями Великобритании и Украины: теория и практика».

«К сожалению, мы не можем пустить в наш зал

своих бывших друзей. Их, если угодно, отлучили от церкви путём внесения в санкционные списки, – сказал викарий собора епископ Роджер Биггот. – Мы – частная фирма и не можем оспаривать решения

государства. Возможно, в этом году господину Авену придётся рассмотреть более бюджетный

вариант проведения праздника. В России тоже есть культовые учреждения, которые предоставляют подобную площадку с похожим сервисом»

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