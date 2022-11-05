Читатели Zeit раскритиковали Зеленского после слов о переговорах с Россией

Читатели немецкого издания Zeit раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за слова о том, что Россия якобы вводит мир в заблуждение, выражая готовность к мирным переговорам.

Так, один из читателей портала Zeit напомнил, что сам Зеленский законодательно запретил вести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. «Он смеется над нами? Кому-то пора в отпуск», – посоветовал он президенту Украины.

«Я что-то пропустил? Я недавно читал, что Украина сейчас не видит места для переговоров. Этого актера пора заменить на более ответственного президента», – считает другой комментатор.

Еще один пользователь призвал объяснить Зеленскому, что конфликт нужно решать с помощью дипломатии, тем более, когда ты не в самой сильной позиции. Либо намекните США, чтобы назначили нового президента Украины и сместили «этого клоуна», призвал он.

«Мы реально должны верить словам человека, который отправляет украинцев на смерть? Россия несколько лет твердила всем о своих гарантиях безопасности, их проигнорировали. Вот итог», – передает РИА «Новости» текст одного из комментариев.

«Зеленский подписывает указ, запрещающий переговоры с Путиным, а теперь сетует на нежелание Москвы вести переговоры. Максимально странно», – отметил пятый комментатор.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что сейчас нет условий для обсуждения возможности договоренностей с Украиной, поскольку у Киева нет желания вести переговоры. Глава государства добавил, что Россия подождет, «может быть, созреют какие-то необходимые условия».

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