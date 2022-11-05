 

Россияне поддержали патриотический флешмоб «Я русский»

05.11.2022, 13:20, Новости дня
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В честь Дня народного единства в РФ прошел флешмоб – по всей стране хором исполнили песню «Я русский».

Участие принимали творческие коллективы от Камчатки до Калининграда, акцию посвятили Дню народного единства.

«В различных исторических местах, а также живописных уголках страны, профессиональные и любительские хоровые коллективы фактически единым хором исполнили песню, написанную Ярославом Дроновым («Shaman») «Я Русский», – сообщил артист в своем Telegram-канале.

Песня вышла в 2022 году, и сразу приобрела народную любовь. Участники акции отметили, что несмотря на многонациональный характер народов России, удалось показать общее единство.

В акции приняло участие более 10 000 исполнителей по всей стране. Часть коллективов создали ролик, а фрагменты вошли в финальную работу. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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