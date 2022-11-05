 

American Thinker: Америкой на самом деле руководит не Байден, а Сорос

05.11.2022, 13:20, Новости дня
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Шаги американского президента Джо Байдена говорят о том, что Соединенными Штатами в действительности управляет не он, а миллиардер Джордж Сорос, пишут американские СМИ.

Байден, который забывает имена и страдает «явным слабоумием», не мог самостоятельно подписать «все те десятки крайне радикальных указов», спровоцировавших «разрушительную инфляцию», иммиграционный и энергетический кризисы, «терроризирование» граждан, пишет Брайан Каменкер в статье для American Thinker.

По мнению автора статьи, к этому причастна сеть организаций Сороса. Люди там чрезвычайно умны и опытны, они страстно ненавидят Америку, они шли к этому в течение нескольких десятилетий, и у них есть доступ к несметным богатствам и влиянию, говорится в статье. Они более чем способны организовать все то, что упомянуто выше, уверен Каменкер.

Автор статьи выразил мнение, что Байден стал президентом благодаря масштабным скоординированным усилиям, направленным на подрыв избирательного процесса в США, при вовлечении миллиардов долларов и самых влиятельных американских корпораций и политических организаций.

«Глядя на то, что происходит сейчас, и извлекая уроки из прошлого, без преувеличения можно сказать, что мы все пассажиры поезда, который мчится в ад. Если мы не остановим его в ближайшее время, пути назад уже не будет», – резюмировал обозреватель.

Ранее телеканал CNN раскрыл, кого Байден считает самым опасным человеком в мире.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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