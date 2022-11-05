Протыкать иглами: детей Пугачевой и Галкина* сдают на лабораторные опыты

Алла Пугачева всегда любила балахоны: носила исключительно их. И на сцене, и в обычной жизни. Вызвано это, по мнению некоторых, было не только тем, что они являлись неотъемлемой частью ее стиля, но и тем, что такими просторными нарядами Примадонна хотела скрыть проблемные зоны.

Действительно, всю свою жизнь Алла Пугачева боролась с лишним весом: держала диеты, пила таблетки, даже ложилась в специальную клинику, где ее талии за короткий срок придавали более выразительные изгибы. Однако упрямые килограммы продолжали возвращаться.

Ученые уже давно установили, что склонность к полноте передается по наследству. Кристину Орбакайте эта участь, к ее счастью, обошла стороной: дочь Аллы Пугачевой даже в 51 год может похвастаться необыкновенной стройностью. Но ведь у Примадонны есть еще и младшие дети. Кто знает, передался ли им этот ген?!

Прокомментировать данную вероятность решила диетолог Ольга Перевалова. По ее мнению, Алла Пугачева и Максим Галкин* должны уже сейчас проявить заботу о здоровье своих потомков: отвести детей на тестирование.

“Сделать ДНК, генетику”, – посоветовала специалист, добавив, что такие анализы делаются сейчас повсеместно.

Услышав это предложение, пользователи Сети в своих комментариях сразу же поддержали это предложение, так что мысленно они уже сдают детей Пугачевой на лабораторные опыты. Исключительно, впрочем, ради их же здоровья.

Учитывая то, что уровень медицинского сервиса лишь растет, вены Лизы и Гарри не будут протыкать иглами несколько раз: достаточно лишь однократной сдачи крови и слюны. После этого анализы отдадут на исследование и, спустя время, скажут о том, стоит ли начинать борьбу с лишним весом уже сейчас.

* – внесен Минюстом РФ в список иноагентов