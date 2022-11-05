Провокаторы: Ирина Шейк опубликовала страстное фото с Брэдли Купером

Последние пару месяцев 36-летняя супермодель Ирина Шейк и 47-летний голливудский актер Брэдли Купер только и делают, что подогревают слухи о возобновлении своего романа. Их совместные выходы пары теперь не ограничиваются прогулками с общей дочерью Леей. Они весело проводят время и вне родительских обязанностей, появляясь на светских мероприятиях и вечеринках друзей. И недавнее празднование Хэллоуина, конечно же, не стало исключением. Воспоминаниями той ночи Шейк поделилась у себя в микроблоге – она опубликовала серию фотографий, на одной из которых она изображена на коленях у бурого медведя в соблазнительном образе пин-ап модели Бетти Пейдж.

Потерпите меня, – гласит игривая подпись под фото.

Кто нежно обнимает Шейк в образе зверя, подписчикам гадать долго не пришлось. В вечер накануне Хеллоуина в этих образах папарацци запечатлели пару, когда они шли на праздник в честь Дня всех святых вместе с дочерью, одетой в розовый костюм феи.

Отметим, что в начале сентября Шейк и Купера вместе с их 5-летней дочерью также заметили на шоппинге. А неделей ранее в сети появились совместные фото звезд, что и положило начало слухам о воссоединении пары.

Ирина Шейк и Брэдли Купер разошлись летом 2019 года после 4-х лет отношений. Несмотря на то, что после их разрыва Брэдли Куперу приписывали роман с коллегой по фильму “Звезда родилась” Леди Гагой, которая уже давно встречается с Майклом Полански, а также актрисой Аной де Армас и 46-летней американской активисткой и правой рукой Хиллари Клинтон Хумой Абедин, по словам инсайдеров, на самом деле после русской красавицы Ирины Брэдли так ни с кем и не завязал серьезных отношений. Шейк же, напротив, успела повстречаться с арт-дилером Вито Шнабелем и рэпером Канье Уэстом.