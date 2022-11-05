Участники Балтийской ассамблеи приняли резолюцию, заявив о намерении «изолировать» Россию от Европы
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Участники Балтийской ассамблеи, в которую входят Литва, Латвия и Эстония, заявили о намерении «изолировать Россию от европейского общества». Об этом говорится в тексте резолюции, принятой по итогам 41-й сессии органа.
Балтийская ассамблея в резолюции подчеркивает «огромную необходимость единства» балтийских государств в том, что касается поддержки Украины, «изолирования» Российской Федерации от европейского сообщества, передает RT содержание документа.
Там также отмечается необходимость укрепления оборонного сотрудничества между балтийскими странами и союзниками в Северной Европе и Бенилюксе «для противостояния угрозам безопасности в сфере конвенциональных и кибервоенных действий».
Кроме того, как отмечают в издании, парламентарии выделили «важность и необходимость военного присутствия США в регионе».
Балтийская ассамблея – совещательный орган по сотрудничеству между парламентами Латвии, Литвы и Эстонии. Ее учредили в 1991 году.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что как бы ни хотелось кому-то изолировать Россию, это невозможно. По его словам, Россия, используя свои естественные конкурентные преимущества, продолжит наращивать транспортный потенциал.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет