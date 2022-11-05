КНДР запустила четыре баллистических ракеты малой дальности в сторону Желтого моря

КНДР произвела пуск четырех баллистических ракет малой дальности в сторону Желтого моря, сообщают СМИ со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

По данным КНДР, с 11.32 до 11.59 в субботу (05.32 -05.59) пустила четыре баллистические ракеты малой дальности в сторону Желтого моря из уезда Нонним в провинции Пхенан-Пукто. Ракеты пролетели около 130 км с максимальной скоростью в 5 Махов и высотой 20 км. Подробности анализируются разведывательными органами Южной Кореи и США, передает РИА «Новости».

В 2022 году КНДР провела уже около 30 ракетных испытаний. Северная Корея проводит их с конца сентября в ответ на отказ США и Южной Кореи прекратить военные учения, которые КНДР считает подготовкой к войне.

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