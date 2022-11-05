Илон Маск введёт в Twitter плату за использование расовых оскорблений
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Новый владелец социальной сети Twitter Илон Маск откликнулся на призыв баскетболиста Леброна Джеймса принять меры по борьбе с расизмом в интернете. Миллиардер решил сделать платным использование расовых оскорблений, в том числе знаменитого n-word.
Маск вспомнил, что когда он в детстве обзывал чернокожих, его мать вычитала у него определённую сумму из карманных денег за каждый такой случай.
«Со временем я понял, что расизм это слишком дорогое удовольствие и просто подружился с чёрными соседскими мальчишками. Я научил их программировать на моём компьютере и так сделал свой первый капитал», — рассказал он.
Предварительно цена одного ругательства составит 15 центов. Пользователи Twitter с аудиторией больше 100 тысяч человек и аккаунты крупных компаний смогут оформить месячный абонемент. Что же касается афроамериканцев, то они смогут применять n-word совершенно бесплатно. Для этого им всего лишь нужно будет подтвердить свою этническую принадлежность.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет