Илон Маск введёт в Twitter плату за использование расовых оскорблений

Новый владелец социальной сети Twitter Илон Маск откликнулся на призыв баскетболиста Леброна Джеймса принять меры по борьбе с расизмом в интернете. Миллиардер решил сделать платным использование расовых оскорблений, в том числе знаменитого n-word.

Маск вспомнил, что когда он в детстве обзывал чернокожих, его мать вычитала у него определённую сумму из карманных денег за каждый такой случай.

«Со временем я понял, что расизм это слишком дорогое удовольствие и просто подружился с чёрными соседскими мальчишками. Я научил их программировать на моём компьютере и так сделал свой первый капитал», — рассказал он.

Предварительно цена одного ругательства составит 15 центов. Пользователи Twitter с аудиторией больше 100 тысяч человек и аккаунты крупных компаний смогут оформить месячный абонемент. Что же касается афроамериканцев, то они смогут применять n-word совершенно бесплатно. Для этого им всего лишь нужно будет подтвердить свою этническую принадлежность.

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