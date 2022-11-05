 

Живого места нет: изможденная анорексичка Ходченкова рухнула на колени после истязаний

05.11.2022, 11:20, Разное
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Фигуристая красотка с пронзительным взглядом превратилась в изможденную анорексичку с торчащими костями. В 2003 году, когда на экраны вышел фильм “Благословите женщину”, Светлана Ходченкова выглядела совсем иначе. Погоня за стандартами красоты привела к тому, что здоровое дело девушки высохло до скелета, да и силы стали покидать ее.

Вот уже почти два десятка лет актриса пытается соответствовать модельным стандартам, ограничивая себя в пище и истязая спортивными тренировками. Артистка извела себя не только физически, но и морально. В соцсетях она часто выставляет фото в черно-белом цвете, что психологи относят не иначе как к депрессивному состоянию и серому взгляду на жизнь.

Свежий кадр на страничке звезды шоу-бизнеса поразил россиян до ужаса. Пришлось признать неутешительный факт: Светлана Ходченкова выглядит так, будто на ней нет живого места. Перед камерой мученица рухнула на колени и сложила руки в молитве.

Некогда аппетитная фигура блондинки превратилась в самый настоящий скелет, по которому можно изучать анатомию. Критический уровень худобы артистка не может скрыть даже под безразмерным сарафаном. Торчащие кости стали частью ее пугающего образа.

На фото Светлана Ходченкова прикрепила эмодзи в виде черного сердца. Видимо, понимая, что душа с телом расстается, она попросила у Высших сил шанс исправить горькие ошибки.


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