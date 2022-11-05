 

“Ищут пожарные, ищет милиция”: Меладзе без вести пропал в Европе

05.11.2022, 11:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Весной 2022 года Константин Меладзе, как и многие другие российские артисты, решил сменить место жительства. Остановился он на Италии где, по сообщениям прессы, у него уже был приобретен роскошный особняк.

С собой он прихватил Веру Брежневу и даже, как стало известно чуть позднее, бывшую жену с детьми. То ли это внезапное соседство, то ли исключительно гуманистические порывы заставили тогда Веру Брежневу бросить все и уехать в Польшу.

Певице удалось поработать там волонтером, помогающим беженцам, однако, недолго. Буквально несколько дней спустя Вера Брежнева сбежала в Италию. Не забывая при этом отправлять бывшим “коллегам”, которые носят тяжелые коробки, теплые пожелания из-под солнца Южного Тироля.

Если про расположение Веры Брежневой все известно, то информации о местонахождении ее мужа Константина Меладзе равным счетом ноль. С самой весны он оборвал все связи с бывшими коллегами из Москвы.

Более того, он даже отказался продолжать работу со своими “подчиненными”: музыкантами, которые, после отъезда Меладзе, остались без продюсера и, соответственно, без работы и концертов. Петр Захаров – участник шоу “Голос”, подающий надежды на успех в шоу-бизнесе, также рассказал, что сотрудничество с Константином Меладзе вылетело в трубу. В 2020 “грянул ковид, отменились все мероприятия”,
а теперь, когда Меладзе без вести пропал в Европе, ни о какой дальнейшей совместной работе не может быть и речи.

“Совсем оборвались все связи”, – с горечью признал Захаров.

Так что теперь, пока сбежавшего за границу продюсера “ищут пожарные, ищет милиция”, его бывшим подопечным остается лишь сидеть и надеяться, что все договоренности по совместной работе будут выполнены. От Веры Брежневой мы вряд ли услышим хоть какую-то информацию, ведь, по слухам, с Константином Меладзе они находятся в процессе развода.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.05.21 / Центр им. Гамалеи объявил о создании вакцины против коронавируса с эффектом похудения

20.10.22 / Как неживой: тяжелобольной Зайцев напугал народ жутким видом

29.06.22 / Совсем стыд потеряла: Сверкнувшую бритым лобком Королеву застукали с прибором внутри

16.11.20 / Скандалы: Президентство за свой счет

30.05.22 / В Сети появились снимки кроссовера Ferrari Purosangue

26.11.20 / Неразгаданный феномен Розы Кулешовой

15.09.22 / Премьер Швеции собралась в отставку после успеха на выборах крайне правых

29.08.22 / Учения “Восток-2022” пройдут на девяти полигонах

26.12.21 / Врач Тараленко рассказала, как помочь легким восстановиться после COVID-19

24.07.20 / Третья мировая война: Нужны ли России «ядерные поезда»?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика