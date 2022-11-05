Time – мировые бренды не сдержали обещания сократить использование пластика

Транснациональные корпорации недостаточно быстро сокращают своё использование пластика, несмотря на то, что к 2025 году они обязались применять только многоразовую, переработанную или компостируемую упаковку, пишет издание Time. Об этом говорится в новом докладе, составленном Программой ООН по окружающей среде и Фондом Эллен Макартур. По его данным, лишь нескольким крупным компаниям удалось снизить свою зависимость от первичного пластика.



AP

Ежегодный отчёт, составленный Программой ООН по окружающей среде и Фондом Эллен Макартур — некоммерческой организацией, занимающейся созданием устойчивых бизнес-моделей, — предупреждает, что поставленная ранее цель по упаковкам «почти наверняка не будет достигнута». Подписанты «Глобального пакта об окружающей среде», среди которых есть такие компании, как Nestlé и Mars, а также правительства и другие организации, составляют около 20% мирового рынка пластиковой упаковки. Пластиковые отходы в последние годы становятся всё более серьёзной экологической проблемой из-за воздействия на экосистемы и потенциальных последствий для здоровья человека. Ранее в этом году учёные впервые обнаружили частицы пластика в крови человека, отмечает Time.

Тем не менее компании, участвующие в соглашении, добились лишь незначительных успехов в достижении цели, увеличив долю своих упаковочных материалов, которые не придётся выбрасывать на свалки, с 63,2% до 65,4% в период с 2019 года, когда был опубликован первый отчёт о глобальных обязательствах, до 2021 года. В то же время растёт использование так называемого «первичного» пластика, полученного из новой нефти и природного газа, а не из переработанных материалов, в результате чего выделяется большое количество парниковых газов. В прошлом году произошёл глобальный скачок в использовании первичного пластика, вследствие чего сокращение примерно на 2,5% за два предыдущих года было сведено на нет. Увеличение количества переработанной упаковки, которую использовали компании, было нивелировано всплеском их общего потребления пластика, что привело к росту общего использования первичного пластика, пишет Time.

Это произошло после того, как в прошлогоднем отчёте прогресс в отношении первичного пластика был описан с оптимизмом. «После десятилетий роста использование первичного пластика, по-видимому, достигло пика участниками Глобального пакта, и к 2025 году оно будет сокращаться быстрее», — говорится в обновлении за 2021 год. В отчёте этого года экономический подъём после пандемии коронавируса упоминается как незначительная причина увеличения использования пластика. Возможно, более важным является тот факт, что компании добились «тревожно малых» успехов в разработке систем, которые вообще устраняют необходимость в одноразовой упаковке. «Без сдерживания роста общего использования пластиковой упаковки маловероятно, что потребление первичного пластика значительно сократится», — говорится в отчёте, пишет Time.

Компании, работающие с ископаемым топливом, также инвестируют сотни миллиардов долларов в новые предприятия по производству пластмасс, рассматривая это как растущий рынок нефти и природного газа, поскольку страны стремятся постепенно отказаться от использования ископаемого топлива для перевозок. В этом месяце в Уругвае состоятся переговоры по обсуждению соглашения об ограничении глобального использования пластика. По словам главы глобального проекта Гринписа по борьбе с пластиком Грэма Форбса, это подчёркивает необходимость соблюдения глобального соглашения по пластику на правительственном уровне. Он подчеркнул важность обеспечения значительного сокращения производства и использования пластика и ускорения справедливого перехода к экономике повторного использования, указывает Time.

Однако не все подписанты Глобального пакта одинаково виноваты. Так, например, компании Unilever удалось сократить значительное потребление первичного пластика на 15%, или более чем на 100 тыс. тонн пластика, в период с 2018 по 2021 год. Тем временем Coca-Cola увеличила использование первичного пластика почти на 100 тыс. тонн в 2019 и 2021 году. Компания является спонсором предстоящей климатической конференции COP27 в Египте, которая стартует в воскресенье, заключает Time.