Глава МИД Финляндии – к ядерной угрозе на Украине нужно относиться очень серьёзно

Украинский конфликт привёл к усилению ядерной угрозы, заявил в интервью финский министр иностранных дел Пекка Хаависто. И к этому нужно относиться очень серьёзно, отметил он, добавив, что речь идёт не только о возможности применения оружия массового поражения, но и о безопасности объектов атомной энергетики на Украине. Также глава внешнеполитического ведомства выразил надежду на нормализацию отношений с Москвой.



AP

Финляндия отказалась от нейтралитета ещё в 1995 году, когда вступила в Европейский союз, заявил в интервью Die Presse финский министр иностранных дел Пекка Хаависто. Долгое время она не входила ни в какой из военных блоков, но с 2004 года дала понять, что в случае резкого изменения ситуации с безопасностью готова рассмотреть возможность членства в НАТО, пояснил глава внешнеполитического ведомства: «С началом боевых действий на Украине 24 февраля этот момент настал».

Изначально в Хельсинки полагали, что процесс принятия в альянс пройдёт быстро, рассказал он. И первые 28 стран действительно быстро ратифицировали соответствующий протокол, но Венгрия и Турция этого не сделали. «От Венгрии мы ожидаем зелёного света уже в этом году. С Турцией мы обсуждаем претензии, которые она выдвигает, и надеемся вскоре всё уладить, — заявил Хаависто. — Турция обеспокоена из-за внутренней безопасности, борьбы с терроризмом и главным образом из-за её проблемы с Рабочей партией Курдистана. Мы, конечно же, прислушиваемся ко всем опасениям и смотрим, что мы можем сделать в рамках нашего законодательства и международных договорённостей. С бóльшим сопротивлением может столкнуться Швеция. Но мы всё ещё отдаём чёткое предпочтение тому, чтобы Финляндия и Швеция вместе вступили в НАТО».

В данный момент Финляндия находится в своеобразной «серой зоне», так как статья о коллективной обороне НАТО на неё не распространяется. Но многие страны, в частности США и Великобритания, пообещали Хельсинки помочь в трудной ситуации. Пускай это и не гарантии безопасности, но всё же благодаря им Финляндия может относительно спокойно ожидать полноценного членства в альянсе.

В результате же вступления страны в НАТО совместная граница военной организации с Россией расширится, подчеркнул Хаависто: «И важно, чтобы она оставалась мирной». Министр также не исключает возможности нормализации отношений с Москвой. Он напомнил, что за последние 100 лет политическая ситуация в РФ постоянно менялась. Иногда страна сближалась с Западом, иногда дистанцировалась от него. «Я думаю, что и в будущем все эти изменения будут происходить. Это, конечно же, означает, что и в РФ когда-нибудь наступят позитивные политические изменения».

В интервью Die Presse глава внешнеполитического ведомства Финляндии также выразил опасения по поводу угрозы для ядерной безопасности Европы, которая исходит от боевых действий на Украине. По его словам, этот конфликт уникален тем, что «Россия усиливает ядерную угрозу» — и «к ней нужно относиться очень серьёзно». При этом речь идёт не только о возможности применения оружия массового поражения, но и о безопасности объектов атомной энергетики на территории самой Украины, подчеркнул он.