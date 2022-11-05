Стремоусов заявил о попытках ВСУ прощупать оборону на херсонском направлении
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Ситуация на линии разграничения в Херсонской области не изменилась, Вооруженные силы Украины продолжают прощупывать линию обороны, сообщил вице-губернатор региона Кирилл Стремоусов.
«На линии разграничения по всем направлениям все без изменений, несмотря на некоторые попытки укронацистов прощупывать линию обороны», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар из реактивных систем залпового огня HIMARS по жилым кварталам села Забарино в Херсонской области.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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