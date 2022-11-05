Стремоусов заявил о попытках ВСУ прощупать оборону на херсонском направлении

Ситуация на линии разграничения в Херсонской области не изменилась, Вооруженные силы Украины продолжают прощупывать линию обороны, сообщил вице-губернатор региона Кирилл Стремоусов.

«На линии разграничения по всем направлениям все без изменений, несмотря на некоторые попытки укронацистов прощупывать линию обороны», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар из реактивных систем залпового огня HIMARS по жилым кварталам села Забарино в Херсонской области.

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