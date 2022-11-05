В Мариуполе вручили 15 ключей от квартиры в новых домах

Ключи от квартиры в двух новостройках по улице Иртышской в Мариуполе вручили в субботу 15 владельцам.

В микрорайоне уже видны практически готовые дома, в которые успели провести отопление и проводят отделочные работы, говорится в публикации Донецкого агентства новостей.

«Всего будет более 800 квартир в первом квартале следующего года сданы, ну, а до конца этого года – 750 квартир, а это значит 750 семей, счастливых обладателей новых современных комфортных квартир», – отметил врио Главы ДНР Денис Пушилин.

Он лично вручил ключи от жилищ 15 владельцам, которые уже в скором времени начнут обустраивать новую жилплощадь.

Заместитель руководителя дирекции государственного заказчика ППК «Единый заказчик» Минстроя РФ Денис Аненков уточнил, что выдача квартир в этих домах является лишь первым шагом. До конца года сдадут десять объектов с 640 квартирами.

Глава мариупольской городской администрации Константин Иващенко отметил, что в строительстве новых жилых домов принимали участие специалисты со всей России.

Новый жилой комплекс будет состоять из двух 5-этажных и двух 9-этажных домов. В пятиэтажном доме – 50 квартир.

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