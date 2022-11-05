«СПАРК»: Владельцем загоревшегося в Костроме ресторана является депутат Костромской облдумы

Владельцем ресторана «Полигон» в Костроме, где при пожаре в субботу погибли люди, является депутат Костромской областной думы Ихтияр Мирзоев.

Руководитель – Токунова Анна Бахтияровна (генеральный директор), бенефициар – Мирзоев Ихтияр Илдыр оглы, свидетельствуют данные аналитической системы «СПАРК».

Согласно сайту облдумы, Мирзоев начал работать в ООО «Полигон» в 2006 году.

Помощница депутата отказалась комментировать ТАСС эту информацию.

Ихтияр Мирзоев родился в 1969 году. С марта 2007 года по настоящее время – член регионального политического совета костромского регионального отделения «Единой России». С 2010 года – депутат Костромской облдумы, член думского комитета по экономической политике и предпринимательству.

Между тем в пресс-службе прокуратуры Костромской области сообщили о возбуждении второго уголовного дела после пожара в ресторане. Уголовное дело возбуждено не только по ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»), но и по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц»).

В экстренных службах в свою очередь сообщили, что проверки пожарной безопасности в ресторане не проводились. Связано это с тем, что собственником объекта являлся индивидуальный предприниматель, отнесенный к категории микропредприятия (малый бизнес), а арендатор ООО «Полигон» в 2019 году прекратил деятельность на данном объекте, о чем уведомил письменно надзорный орган.

По словам представителя экстренных служб, в связи с этим в 2019 году был составлен акт непроведения проверки.

По последним данным, в результате пожара в ресторане «Полигон» погибли 15 человек, 250 человек были эвакуированы из него.

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