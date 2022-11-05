Йога для лица нетоксична, неинвазивна и безопасна для людей всех возрастов: упражнения против морщин

Фитнес приносит большую пользу не только для тела, но и для лица. Это просто чудодейственное средство, которое используют множество людей.

Очень полезна йога для лица, так как именно здесь расположено более 50 мышц, которые поддерживают лицо, шею и кожу головы.

Какая польза йоги для лица

Когда кожные покровы начинают утрачивать эластичность и прочность, то стоит проводить регулярную тренировку мышц. Это позволит добиться хорошего омолаживающего эффекта.

Это просто отличное средство против тонких линий, темных кругов, морщин, припухлость глаз, двойного подбородка.

Регулярное выполнение упражнений йоги для лица помогает не только укрепить мышцы, но также и нормализовать кровообращение и восстановить упругость кожных покровов.

Ключевым преимуществом такого средства является то, что его могут практиковать люди всех возрастов, независимо от типа кожи. Также можно проводить тренировку самостоятельно и для этого не требуется тренер или посещение фитнес-зала.

Все, что потребуется, – это просто достаточно времени на выполнение тренировки. Есть несколько достаточно простых упражнений, которые можно выполнять ежедневно. Для этого потребуется примерно 20 минут. Это позволит сделать кожу подтянутой и сияющей. Вот довольно простой комплекс упражнений против морщин.

Растягивание лба

Нужно поместить пальцы в центр лба и проводить пальцами горизонтально. Открыть глаза широко и постараться пальцами отодвинуть брови друг от друга, создавая некоторое напряжение. Задержаться а таком положении на 10 секунд. Повторить упражнение дважды.

Такая тренировка поможет уменьшить линии между бровями. Также это позволит подтянуть кожу лба.

Поцеловать небо

Нужно осторожно запрокинуть голову назад и представить то, что целуете небо. Так сделать 10 раз.

Затем расслабить лицо и сделать глубокий вдох. Расслабиться и повторить дважды. Это упражнение отлично подходит для укрепления линии челюсти и шеи.

Тренировка подбородка

Нужно поместить одну руку под подбородок. Поставить локоть этой руки на ладонь второй руки. Подбородок удерживать при этом пальцами.

Сделать три глубоких вдоха. Такое упражнение прекрасно укрепляет челюсть и делает кожу под подбородком более упругой.

Жираф

Нужно положить руки на верхнюю часть шеи. Аккуратно, поглаживающими движениями опускать пальцы вниз, наклонив немного голову назад.

Затем вернуть голову в исходное положение Повторить упражнение дважды. Это позволит уменьшить морщины и тонкие линии в области шеи, а также укрепит эту область и предотвратит провисание кожи.

Тренировка мышц щек

Нужно надуть щеки как можно сильнее. Затем осторожно нажать на них руками.

Повторять упражнение в течение 30 секунд. Самое гласное, при этом чувствовать себя комфортно.

Такое упражнение поможет укрепить мышцы щек, а также повысить кровообращение в этой области. В результате будет более нежная и гладкая кожа без морщин.

Косметические процедуры а ближайшее время точно никуда не денутся, а также они дают более быстрый результат, чем йога.

Однако, йога является совершенно безопасным и неинвазивным средством, которое отлично подходит для людей совершенно любого возраста. Кроме того, это абсолютно бесплатно.