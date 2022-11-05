Роман с голливудской актрисой, развод с Муцениеце и слухи об изменах: личная жизнь Прилучного

Карьеру Павла Прилучного с полной уверенностью можно назвать насыщенной. Такой же всегда была и его личная жизнь. На счету актера множество романов, брак и скандальный развод с Агатой Муцениеце, отношения с “папиной дочкой” Мирославой Карпович и стремительная свадьба с новой возлюбленной. Однако у такой бурной личной жизни есть и другая сторона медали. Дело в том, что из-за многочисленных слухов о похождениях Павла, у него сложилась репутация изменника.

Поклонники Павла Прилучного уже много лет пристально следят за перипетиями в его личной жизни. Актер не любит говорить о любовных делах, но при этом не перестает удивлять общественность новыми интрижками, расставаниями и даже свадьбами. А первые громкие романы Павел начал крутить еще на заре своей карьеры.

В 2009 году стало известно, что у артиста вспыхнули чувства к голливудской актрисе Никки Рид. Прилучный познакомился со звездой фильма “Сумерки”, когда та приехала в Россию и попала на спектакль, где играл актер. Вскоре между знаменитостями завязался бурный роман. В какой-то момент американка даже сделала на запястье тату с фамилией возлюбленного. Однако отношения не привели ни к чему серьезному.

Через пару лет в личной жизни Павла случился серьезный поворот. На съемках “Закрытой школы” судьба свела его с Агатой Муцениеце. Актеры стали партнерами по сериалу и сыграли влюбленных, но экранная любовь переросла в реальную. В 2011-м Прилучный и Муцениеце тайно поженились. Спустя два года у пары родился сын Тимофей, а еще через три на свет появилась дочка Мия.

На первый взгляд семья казалась идеальной. Однако за закрытыми дверями кипели настоящие страсти. Супруги часто выясняли отношения, скандалили, били посуду и не раз оказывались на грани развода. Но окончательно их брак рухнул лишь в 2020-м. Агата заявила, что муж часто пил, поднимал на нее руку, а потом и вовсе выгнал из дома.

Следующей избранницей актера стала Мирослава Карпович. Прилучный не спешил афишировать отношения, а общественность тут же окрестила звезду “Папиных дочек” разлучницей. Ходили слухи, якобы Павел изменял жене и закрутил роман на стороне еще до развода. Как бы там ни было, отношения не переросли в брак. В этом году актер снова женился, но не на Карпович, а на новой возлюбленной.

Супругой артиста стала коллега по сериалу “Клетка” Зепюр Брутян. Роман был стремительным и привел к свадьбе уже спустя несколько месяцев. Влюбленные не только поженились, но и обвенчались. Теперь Прилучный наслаждается семейной жизнью с новой супругой, а в Сети то и дело гуляют слухи о возможной беременности Брутян.