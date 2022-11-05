Обозреватель 19FortyFive оценил вероятность применения Пекином «украинского сценария» на Тайване

Китай гораздо сильнее Тайваня, поэтому, если Си Цзиньпин решит его захватить, то он может действовать, исходя из стратегии РФ на Украине, пишет 19FortyFive. Однако у Тайваня гораздо более выгодное географическое положение, чем у Украины, да и союзники открыто обещали ему свою помощь.



AP

В Коммунистической партии Китая, вероятно, не очень довольны тем, что власть Си Цзиньпина будет постоянной, пишет Роберт Келли на сайте 19FortyFive. После Мао Цзэдуна китайские элиты обычно предпочитали «коллективное руководство» диктатуре, объясняет автор статьи. К тому же и экономика Китая замедляется из-за упорства Си в своей политике нулевой заболеваемости коронавирусом. При этом легитимность партии и самого Си сильно зависят от эффективности — они ведь сами постоянно говорят, что их правление более эффективно и технократично, чем неорганизованная парламентская демократия.

Так что, по словам автора статьи, перед Си стоит вопрос Тайваня, который, тем не менее, никогда не согласится на объединение, пока на материке у власти находится Коммунистическая партия. И, если Си станет решать этот вопрос, ему придётся применить силу, пишет издание.

Наибольшую обеспокоенность вызывает разница в размерах между Китаем и Тайванем. Она касается и населения, и экономики, и армии. Ситуация на Украине также стала предметом анализа в этом ключе.

Автор статьи пишет, что Украина и Тайвань — «небольшие недавно демократизированные государства на периферии сети американских альянсов. Обоим угрожает гораздо более крупная соседняя автократия с реваншистскими заявлениями, отрицающими их суверенитет. Оба, чтобы победить, будут сильно зависеть от помощи извне, особенно от США». Но, по словам автора статьи, Украина — образец того, как будет сопротивляться Тайвань, мобилизуя всё общество.

Журналист отмечает, что Китай экономически и в военном плане намного сильнее России, а Тайвань при этом меньше Украины. Так что «дисбаланс бросается в глаза». Но конфликт на Украине показывает, с какими рисками столкнётся Китай. До специальной военной операции все считали российскую армию опытной и грозной. А китайские вооружённые силы не участвовали в крупных боевых действиях с 1979 года, где у них были не очень хорошие результаты.

Главная проблема Украины заключается в её географии, пишет автор статьи: РФ имеет с ней длинную сухопутную границу. Тайвань, напротив, очень удобно расположен для защиты от китайского вторжения. Это остров, который находится далеко от материка. Это означает, что Китаю для вторжения потребуются огромные силы, сопоставимые с усилиями союзников в день высадки в Европе в 1944 году. Операции десанта сложно проводить, успешных случаев история знает мало, а со стороны Китая и вовсе такого никогда не бывало. На организацию могут уйти годы, к этому времени и Тайвань сможет подготовиться.

При этом, если у союзников в 1944 году было доминирование в воздухе, то у Китая на Тайване его не будет. Если США станут открыто помогать Тайваню, то китайские корабли могут быть затоплены ещё на подступах к острову. А тех, кто доберётся до острова, ждёт жёсткая встреча: защитникам Тайваня будут помогать даже местные горы.

«Короче говоря, захватить Тайвань будет намного сложнее, чем признают Си и китайские СМИ», — делает вывод автор статьи. При всём росте Вооружённых сил Китая не видно признаков того, чтобы он готовил подобную операцию. Так что, если и потребуется подобная операция, гораздо более вероятно, что Китай просто опустошит остров ракетным огнём, чем фактически захватит его, пишет 19FortyFive.