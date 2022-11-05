Полковник Макгрегор – нужно опасаться не ядерной войны, а того, что Байден введёт войска на Украину без согласия конгресса

Существует реальная вероятность того, что президент Байден может отправить американские войска на Украину. Для этого ему не требуется согласие конгресса и на то есть юридические основания, подчеркнул полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YuoTube-шоу Judging Freedom. Со времён правления Ф. Рузвельта полномочия президентов США становились всё шире и это несёт большую опасность, отметили собеседники.

Резолюция о военных полномочиях, на мой взгляд, крайне неконституционный пример законодательного акта, она никогда не рассматривалась судами. Её существование означает, что мы можем проснуться однажды утром и услышать по телевизору, как Джо Байден говорит: «Кстати, прошлой ночью 50 тысяч американских солдат были отправлены на Украину» и ни конгресс, ни кто бы то ни было ещё не сможет ничего с этим сделать в течение 90 дней. Затем он выступает с отчётом, и может пройти ещё 90 дней, прежде чем ему понадобится согласие конгресса. То есть в течение полугода, 180 дней, как я это себе представляю, у него будут конституционные полномочия, которые были чётко закреплены за конгрессом Мэдисоном и другими (авторами Конституции США. — ИноТВ). Он может выбрать цель и начать войну, для этого у него есть все полномочия. Мэдисон был непреклонен в убеждении о разделении полномочий вести войну и полномочий её объявлять. Президент Никсон наложил вето на этот ужасный закон, поскольку полагал, что он ограничивает, а не расширяет его власть — это тема для отдельного разговора. Эта резолюция даёт Байдену такие полномочия. Нужно ли нам бояться, что мы проснёмся однажды утром и окажется, что пока мы спали, 50 тысяч — условно — экипированных американских военнослужащих стали участниками российско-украинского конфликта?

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник, бывший старший советник министра обороны США: Да, сейчас действительно существует вероятность этого. И она куда выше, чем потенциальный обмен ядерными ударами. Я по-прежнему не верю, что кто-либо в Белом доме насколько невменяем, что рассматривает такой вариант. Но я действительно считаю, что такое возможно. Насколько велик шанс этого — 90 процентов, 80 процентов или 60 процентов, — я не знаю. Но я знаю наверняка, что после написания недавней редакторской статьи я получил огромное количество информации от инсайдеров, которые сообщили, что я был совершенно прав и попал в точку, а затем начали рассказывать мне, какие варианты рассматриваются сейчас. Поэтому да, я думаю, что это возможно. Возвращаясь к нашей теме, стоит признать, что со времён Франклина Рузвельта мы живём в мире c президентской формой правления. Это одна из трагедий Соединённых Штатов.

В этом отношении нет никаких сомнений, как и касательно того, что полномочия президента — не важно, кто занимает это кресло, Джимми Картер или Рональд Рейган, Гарри Труман или Барак Обама — расширились практически до масштабов диктаторской власти. Джордж Буш и его последователи утверждали, что могут убивать людей, — такие утверждения даже Рузвельту показались бы чуждыми.

Дата выхода в эфир 04 ноября 2022 года.