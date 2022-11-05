 

Фигуранты дела о теракте на Крымском мосту вели связанный с Одессой и Армавиром бизнес

05.11.2022, 6:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

У фигурантов дела о теракте на Крымском мосту Владимира Злобы и Романа Соломко был общий бизнес, связанный с Одессой и Армавиром. Из Одессы отправили взрывное устройство, в Армавире разгружали груз взорванной потом фуры, сообщают СМИ. Знакомые при этом называют Злобу сторонником России.

Мать Злобы – Вера – заявила, что ее сын был «за Россию», вывез семью в Крым. «Как может быть, чтобы колхозник… что он, террорист что ли?.. Он никогда бы не принес (взрывчатку) в Россию, тем более тому мосту, он не такой парень», – приводит ее слова РИА «Новости».

Женщина рассказала, что ее сын перевозил и осуществлял реализацию зерна, выращенного местными фермерами. Зерно он возил «в Голую Пристань или Херсон, другие города Херсонской области». В марте Злоба с женой и детьми уехал в Крым из соображений безопасности.

Сосед и коллега Игорь Лайко заявил, что возил зерно из Херсонской области в Крым, а там Злоба занимался реализацией. До спецоперации Злоба работал с Соломко, в том числе в Одессе. Лайко сообщил, что были планы «переоформить фирму» в Крыму, хотя «пока разрешали возить зерно так», без российского паспорта.

По данным ФСБ, груз взорвавшейся потом фуры был переоформлен при содействии Злобы и Соломко как раз на некую несуществующую фирму в Крыму. Российский паспорт Злоба так и не успел получить, хотя подавал документы вместе со всей семьей 6 сентября.

Бухгалтер местной сельхозбазы Виктория Паханова заявила, что Злоба был одним из первых в очереди за паспортом: «Тут все знают, что Вовка первый побежал российский паспорт получать». Она также не верит в его виновность. По словам Пахановой, Злоба был «одним из тех», кого в Украине называли сепаратистами и «с 2014 года чемоданы в руки вручали». Она заверила, что Злоба «реально довольный был ситуацией».

Лайко подтвердил, что Злоба был связан с людьми из Армавира: «У нас система такая: у Вовы много знакомых фермеров тут, он знает все колхозы, всех фермеров. Ему говорят: «Вовчик, нужно куда-то сдать продукцию», Вова принимает все, мы тут забираем, едем в Крым, потом пацаны с Армавира, с Краснодара приезжают на «КАМАЗиках», таскают через границу туда.

Напомним, в ФСБ РФ сообщили, что теракт организовал глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. Задержаны восемь соучастников подготовки теракта. Взрывное устройство спрятали в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на паллетах. В августе груз из Одессы прибыл в болгарский Русе, затем его направили в Грузию, потом – в Армению. Для переправки груза были привлечены граждане Украины Михаил Цюркало, Денис Ковач, Роман Соломко, граждане Грузии Сандро Иносаридзе, брокер по имени Леван и житель Армении Терчанян Артур. По данным ФСБ, Злоба участвовал наряду с другими фигурантами в изменении документов на груз фуры, которая затем была взорвана.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.10.21 / Швец: Мецгер заявил, что сам в шоке от своего поступка. Такого человека нужно держать подальше от детей, оружия и государственных финансов

30.12.20 / В Норвегии произошел масштабный оползень, есть пропавшие без вести

28.07.21 / Мишустин прибыл в Комсомольск-на-Амуре

08.07.21 / Байден призвал не сравнивать уход США из Афганистана и Вьетнама

09.06.21 / Военный эксперт рассказал о недовольстве украинских солдат «голодом» в армии

01.11.20 / Макрон заявил, что понимает и уважает чувства мусульман после появления карикатур на пророка Мухаммеда

18.03.22 / Украинские военные ранили трех мирных жителей при атаке на Волноваху, утверждают в России

28.10.21 / Россия запустила на МКС ракету, украшенную хохломой

20.05.21 / Поправки «Единой России» о бесплатной газификации внесли в Госдуму

27.05.22 / Лавров указал на удобную позицию Запада при поддержке Зеленского

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика