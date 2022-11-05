Минобороны Румынии ответило на критику в связи с плохим содержанием сил НАТО в Чинку

После французской критики в связи с условиями содержания личного состава боевой группы НАТО в Чинку министерство национальной обороны Румынии заявило, что ответственность за условия размещения лежит на Франции.

Французская газета Monde раскритиковала условия в Чинку. «Сказать, что комфорт в Чинку <…> еще находится в зачаточном состоянии – значит ничего не сказать», – пишет издание, указывая, что некоторым военным все еще приходится жить в палатках. Кроме того, повреждена сеть водоснабжения, «нет подлинного плацдарма», передает ТАСС.

Издание заявило, что французской стороне пришлось «проявить заботу о местных компаниях в объявлениях о тендерах на проведение работ». Monde обвинила Румынию в том, что страна «очень требовательна в отношении военных укреплений, но очень привередлива в отношении своего суверенитета»

Министерство национальной обороны Румынии в ответ заявило, что в соответствии с принятыми процедурами «ответственность за размещение и питание личного состава, а также обеспечение сопутствующих услуг в районе Чинку полностью взяла на себя французская сторона». Подчеркивается, что именно Франция отвечает за организацию боевой группы НАТО в Румынии. Сама же Румыния «предоставила все элементы, запрошенные до сих пор представителями французской армии и других союзных контингентов».

Бухарест обещал «оперативно оказывать помощь и поддержку, согласно запросам, в соответствии с национальным законодательством и обязательствами, принятыми по техническому соглашению, которое будет заключено между румынской и французской сторонами».

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что восточный фланг НАТО укрепят французским военным контингентом в Румынии. Кроме того, в Румынии летом разместили 101-ю дивизию воздушно-десантных войск США. Командиры дивизии выразили готовность войти на территорию Украины.

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