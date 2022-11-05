Байден заявил о полном переходе General Motors на электромобили «к 3035 году»
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Гендиректор General Motors Мэри Барра заверила, что ее компания полностью перейдет на электромобили «к 3035 году», сообщил президент США Джо Байден.
Байден оговорился, когда рассказывал о том, что Барра подала в суд на штат Калифорния, у которого более высокий стандарт выбросов, чем в остальных США. Кроме того, Байден перепутал ее с судьей Верховного суда США Эми Кони Барретт, но успел исправиться, передает РИА «Новости».
Напомним, выступая во Флориде, Байден назвал «Иваном» ураган «Иан», а также перепутал Украину с Ираком. Кроме того, он заявил, что его сын Бо Байден умер в Ираке, хотя это случилось из-за онкологии через шесть лет после возращения Байдена-младшего из этой страны. Также глава государства забыл, сколько уже работает президентом, и обратился к американцам словами «геи и джентльмены».
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