Байден заявил о полном переходе General Motors на электромобили «к 3035 году»

Гендиректор General Motors Мэри Барра заверила, что ее компания полностью перейдет на электромобили «к 3035 году», сообщил президент США Джо Байден.

Байден оговорился, когда рассказывал о том, что Барра подала в суд на штат Калифорния, у которого более высокий стандарт выбросов, чем в остальных США. Кроме того, Байден перепутал ее с судьей Верховного суда США Эми Кони Барретт, но успел исправиться, передает РИА «Новости».

Напомним, выступая во Флориде, Байден назвал «Иваном» ураган «Иан», а также перепутал Украину с Ираком. Кроме того, он заявил, что его сын Бо Байден умер в Ираке, хотя это случилось из-за онкологии через шесть лет после возращения Байдена-младшего из этой страны. Также глава государства забыл, сколько уже работает президентом, и обратился к американцам словами «геи и джентльмены».

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