 

Женоненавистника Киркорова вышвырнули пинком под зад за мерзкую выходку: Петухам здесь не место!

05.11.2022, 5:53, Разное
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На днях поп-король российской эстрады влип в крупный скандал. Все началось с того, что на него публично с оскорблениями напала Наргиз Закирова, которую, напомним, с позором погнали из России. Гнев артистки был связан с тем, что она увидела афишу концертов Филиппа Киркорова, где оказалась ее родина – Узбекистан.

Приезд звезды хорошенько разгневал Наргиз Закирову: собственно, поэтому она обрушилась на него с матами, сетуя, мол, понаехали. Ну, а музыкант не дал себя в обиду и ответил своей некогда коллеге. Правда, не все его поступок оценили. Поп-король прибыл в Ташкент и, как передает Пятый канал, и прямо со сцены высказал о своей обидчице все, что думает.

Как пишет РИА ФАН, экс-супруг Аллы Пугачевой заметил, что внешность певицы ярко говорит об отсутствии моральной и духовной красоты. “Она удивляется, почему она не стала звездой, а ты на рожу-то свою смотрела в зеркало? Ты себя то видела, уродина?”, – обратился к Наргиз Закировой поп-король. Возможно, Филипп Киркоров остался собой доволен, а вот пользователи, которым его выходка показалась мерзкой, пришли в гнев.

На просторах Сети его уже прозвали женоненавистником, а жители Узбекистана, условно говоря, вышвырнули его пинком под зад со своих земель.

“Не приезжайте больше в Ташкент. Мы не терпим хамство и дурь. Гоните в шею эту побирушку в перьях. Петухам в Узбекистане не место!”, – такие комментарии появились в микроблоге Филиппа Киркорова.


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