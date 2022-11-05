 

Sky – «сосредоточимся на футболе» — в ФИФА призвали не втягивать футбол в идеологические и политические битвы

05.11.2022, 5:45, Разное
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Руководство ФИФА призвало 32 страны, участвующие в чемпионате мира по футболу в Катаре, не читать лекции о морали и вместо этого сосредоточиться на игре, передаёт Sky News. Президент ФИФА Джанни Инфантино и генеральный секретарь организации Фатма Самара заявили, что футбол не следует втягивать в идеологические или политические битвы, добавив, что в Катаре будут рады всем.


АР

Руководство Международной федерации футбола (ФИФА) обратилось к командам, принимающим участие в чемпионата мира с призывом сосредоточиться на турнире в Катаре, не читать лекции о морали и не втягивать футбол «во все существующие идеологические или политические битвы», пишет Sky News.

Как напоминает телеканал, в ходе подготовки к чемпионату на игроков 32 сборных, участвующих в турнире, оказывалось давление с целью заставить их выступить в качестве активистов. Их призывали привлечь внимание общественности к тяжёлым условиям труда рабочих-мигрантов, которые создавали инфраструктуру для чемпионата мира, и «дискриминационным» по отношению к однополым отношениям законам. 

На этом фоне президент ФИФА Джанни Инфантино и генеральный секретарь организации Фатма Самура обратились к 32 участвующим в чемпионате мира странам с письмом, с текстом которого ознакомился Sky News. В письме они призвали их «сосредоточиться на футболе».

«Мы знаем, что футбол не живёт в вакууме, и мы также знаем, что во всём мире существует множество проблем и трудностей политического характера. Но, пожалуйста, не позволяйте втягивать футбол в каждую существующую идеологическую или политическую битву», — сказано в письме. 

При этом Sky News указывает на то, что письмо появилось вскоре после призывов Украины к ФИФА запретить Ирану участвовать в турнире за поставку оружия для помощи РФ в спецоперации, но напрямую не касается этого вопроса. На групповом этапе турнира, который начнётся менее чем через три недели, команда из Ирана сыграет со сборными Англии, Уэльса и США. 

Политический характер первого на Ближнем Востоке чемпионата мира по футболу лишь обострился после того, как Россия — которая принимала турнир в 2018 году — была отстранена ФИФА от участия за ввод войск на Украину в феврале.

В письме также напрямую не упоминается просьба Англии, Уэльса и шести других европейских стран о том, чтобы их капитаны носили на чемпионате мира радужные повязки One Love в рамках инициативы по борьбе с дискриминацией и в поддержку сообщества ЛГБТК+. В футбольных федерациях Англии и Уэльса уже заявили, что они не подчинятся какому-либо запрету со стороны ФИФА в этом отношении.

По словам Инфантино и Самуры, в ФИФА стараются «уважать все мнения и убеждения, не преподавая моральных уроков остальному миру». Они назвали уважение к разнообразию мира одной из основных ценностей футбола, добавив, что «ни один народ, культура или нация не «лучше» других».

«Поэтому, пожалуйста, давайте все будем помнить об этом и позволим футболу занять центральное местоДавайте воспользуемся этой возможностью и объединим мир с помощью универсального языка футбола», — призвали в международной федерации.

Инфантино и Самура добавили, что в Катаре будут рады всем, «независимо от происхождения, религии, пола, сексуальной ориентации или национальности», пишет Sky News.


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