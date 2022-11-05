 

Не долго музыка играла: гуляющую по любовникам Боярскую жестко опустили

05.11.2022, 4:30, Разное
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Заслуженная артистка России Елизавета Боярская известна широкой аудитории благодаря главным и второстепенным ролям в большом количестве фильмов, а также благодаря выступлениям в театре. Звезда кино ведет довольно активный, но в то же время скромный образ жизни, старается не попадать в скандалы.

Впрочем, это никак не спасает дочь народного артиста РСФСР Михаила Боярского от критики. На днях ее жестко опустил звездный журналист, блогер Отар Кушанашвили.

Дело в том, что недавно ВЦИОМ провел опрос общественного мнения среди россиян. Респондентам предложили выбрать лучших певца и певицу, а также актера и актрису. Первое месте в рейтинге актрис за 2022 год заняла именно Елизавета Боярская. Ее поддержали шесть процентов участников социологического исследования.

Но не долго музыка играла, артистка не успела обрадоваться успеху, как получила сильный удар от шоумена. Ведущий программы “КАКОВО?!” в своем телеграмм-канале подверг сомнению результаты опроса ВЦИОМ и опустил звезду с небес на землю.

Отар Кушанашвили сыронизировал, что не помнить ни одной заметной роли Елизаветы Боярской “за последние 520 лет”. Он также не без сарказма назвал актрису дочерью своего “старинного кореша” Михаила Боярского.

Более того, под горячую руку звездного критика попала не только главную героиню фильма “Адмиралъ”. Журналист прошелся и по другим победителям социологического исследования. Отар Кушанашвили также раскритиковал Полину Гагарину и Олега Газманова.

К слову, Елизавета Боярская и сейчас продолжает сниматься в кино. Так, она играет роль императрицы Екатерины II во втором сезоне ленты “Великая. Золотой век”. Недавно актрису заметили на съемочной площадке в окружении любовников российского монарха – Григория Потемкина и Григория Орлова (роли исполняют
Алексей Морозов и Антон Хабаров).


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