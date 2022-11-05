 

El País – аппетит ЕС к антироссийским санкциям падает

05.11.2022, 4:23, Разное
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Хотя у ЕС остались возможности для оказания давления на российскую экономику, отсутствие согласия среди стран ЕС затрудняет принятие новых санкций против России, пишет El País. Как отмечает издание, Брюссель всё ещё может действовать в таких областях, как российский экспорт урана, алмазов, нефти и газа, рассчитывая, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе санкции всё же ударят по Москве.


АР

За восемь месяцев российской спецоперации на Украине Европейский союз ввёл в отношении РФ уже восемь пакетов санкций. Однако, несмотря на внесение почти 1300 человек и 155 компаний в чёрный список Брюсселя, закрытие воздушного пространства для российских рейсов, запрет на поставки российских угля, древесины и стали, у ЕС ещё есть возможность ввести дополнительные санкции. 

Как отмечает El País, возможности для дальнейшего санкционного давления на Москву ещё есть: от импорта урана, которым снабжаются некоторые европейские атомные электростанции, до ограничительных мер в отношении Газпромбанка, куда поступают доходы от экспортируемого Россией газа. Однако возможностей прийти к соглашению относительно новых антироссийских санкций у стран ЕС становится всё меньше.

Издание напоминает, что с начала российской спецоперации на Украине в феврале, ЕС ввёл санкции против ближайшего окружения президента Владимира Путина, а также ряда предпринимателей, банкиров, чиновников и военного руководства. Под санкции попали крупнейшие государственные компании РФ и почти все крупные банки. Кроме того, было введено частичное эмбарго на российскую нефть и сотни химических и технологических компонентов. Экспорт сотен видов российской продукции и некоторых видов сырья также попал под запрет.

Теперь, после введения ограничительных мер в отношении Ирана за поставку беспилотников России, Европейская комиссия рассматривает новый пакет мер, но уже в отношении Белоруссии. После начала спецоперации Брюссель уже вводил санкции против Минска за помощь Москве и намерен сделать это вновь.  

Однако, как отмечают эксперты, санкции оказывают значительно более медленный и меньший эффект на российскую экономику, чем ожидалось. El País связывает это с политикой Кремля по превращению страны в «крепость». Впрочем, испанская газета полагает, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе санкции всё же ударят по России. 

При этом на девятый месяц спецоперации «аппетит» ЕС к новым санкциям, похоже, несколько сократился. Сейчас Европейская комиссия выступает скорее за закрытие лазеек в предыдущих пакетах и пытается сосредоточиться на мерах, которые усложнят обход санкций. Страны Балтии и Польша выдвинули несколько предложений о новых мерах, список которых варьируется от запрета на поставку сжиженного природного газа до гражданских беспилотников, смартфонов, запрета на покупку российскими гражданами недвижимости в ЕС и прекращения торговли некоторыми металлами. 

Но некоторые страны ЕС, например Греция, Мальта и Венгрия, которые и прежде тянули с одобрением санкций, не хотят вводить новые ограничительные меры. А такие страны, как Германия и Нидерланды, считают, что следующие шаги следует предпринимать с крайней осторожностью для того, чтобы оставить карты в рукаве против РФ и для сохранения единства ЕС. 

При этом целый ряд секторов пока остаются «неприкосновенными». Российский уран, от которого зависят электростанции в Финляндии, Словакии, Франции и Венгрии, не попал под санкции, несмотря на давление со стороны стран Балтии и экологических активистов. Украина неоднократно призывала ЕС ввести санкции против российского урана и других стратегических секторов. «Санкции должны идти дальше и охватывать больше», — настаивает советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко.
 
ЕС уже ввёл санкции на морской импорт российской сырой нефти. А в декабре вступят в силу меры по установлению потолка стоимости на российскую нефть. Однако, как отмечает El País, импорт российской трубопроводной нефти в Евросоюз всё ещё разрешён, а морская торговля с третьими странами открывает возможности для механизмов обхода санкций.

Российский газ, от которого стремится постепенно отказаться ЕС, также не включён в санкционный список. Импорт газа в основном осуществляет частная российская компания «Новатэк», крупнейший «независимый» производитель природного газа в РФ и второй по величине производитель природного газа в стране после контролируемого государством «Газпрома». «Новатэк» пока не попал под санкции, потому что «не так просто установить связь» между их финансами и вкладом в спецоперацию на Украине. 

Ещё одним сектором, где есть возможность для введения санкций, но который пока остаётся неприкасаемым, являются алмазы, экспорт которых оказался очень прибыльным для России. В начале октября Брюссель пытался внести алмазодобывающую компанию «АЛРОСА», в которой российское государство владеет 66% акций, в восьмой пакет санкций. Однако против этого выступили целый ряд стран, в том числе Бельгия, которая была основным направлением экспорта российских алмазов до февраля этого года.


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