GT – США не стесняются жертвовать своими союзниками — и новые инициативы это подтверждают

Для реализации собственных геополитических целей США без стеснения жертвуют своими союзниками и новая инициатива Вашингтона, который предложил Европе использовать опыт введения мер экспортного контроля не только против России, но и против Китая, это наглядно подтверждает, пишет Global Times. США хотят таким способом увести Европу с китайского рынка, чтобы освободить там место для своей продукции, как уже произошло на европейском энергетическом рынке — где вместо российских поставок начали продвигать американские, в то время как сами европейцы несут огромный ущерб из-за санкций, подчёркивается в статье.



AP

С такими «друзьями», как США, уже не понадобятся дополнительные враги, поскольку американцы никогда не стесняются жертвовать своими союзниками для реализации собственных геополитических целей, отмечает Global Times. Вашингтон явно выиграл от разжигания конфликта вокруг Украины и, по всей видимости, это придало ему смелости, чтобы попытаться убедить Европу применить аналогичную политику ограничей в отношении Китая, говорится в статье.

Как сообщило на днях информационное агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные осведомлённые источники, Вашингтон предложил Европейскому союзу «извлечь уроки» из режима экспортного контроля, который был введён в отношении России, чтобы применить такой же подход в отношении Китая. Согласно данным Bloomberg, администрация президента США Джо Байдена также изучает возможность использования аналогичной схемы для обмена информацией и координации в правовой сфере, чтобы таким способом усилить свой экспортный контроль в отношении Китая.

Если проанализировать «сотрудничество» США и Европы по введению санкций против РФ и ограничению экспорта российских энергоресурсов и других товаров, Вашингтон явно выигрывает от разжигания конфликта на Украине, в то время как европейцам приходится дорого за это платить, подчёркивается в статье. Однако если американцы попробуют убедить Брюссель применить такой же подход в отношении Китая, им придётся постараться, учитывая масштабы существующего экономического сотрудничества, полагают китайские эксперты.

По их мнению, взаимная зависимость в экономической сфере между Китаем и Европой сейчас гораздо больше, чем существующие разногласия. И если учесть размеры экономики Китая, а также его способность сопротивляться давлению и поддерживать устойчивые экономические связи с европейскими партнёрами, Вашингтону будет довольно сложно подтолкнуть Евросоюз к такому нерациональному использованию экономических инструментов против Китая, считают китайские наблюдатели.

По всей видимости, в Евросоюзе это тоже понимают гораздо лучше, чем США. И именно поэтому Европа не проявила явного интереса к американской инициативе по применению мер экспортного контроля в отношении Китая, как пишет Bloomberg. В свою очередь, пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Салони Шарма заявила, что американская администрация в настоящий момент «не рассматривает» возможность распространения мер экспортного контроля на Китай и не поднимала вопрос об этом с европейцами, опровергая тем самым предыдущие сообщения СМИ.

Тем не менее, учитывая, насколько часто США злоупотребляли политикой санкций, ограничений и экспортного контроля и раньше, предложение использовать ту же тактику для борьбы с конкурентом можно считать в значительной степени обычным явлением для Вашингтона, подчёркивается в статье. При этом Вашингтон заявляет о том, что введение подобных мер обусловлено защитой экономических интересов, однако на самом деле чаще всего делает это из стратегических соображений, пишет Global Times: «Он уже давно использует экономические взаимоотношения в качестве оружия в своей геополитической игре».

Но похоже, что Евросоюз начинает постепенно осознавать эту реальность и задумываться о последствиях, с которыми ему приходится сталкиваться из-за того, что он слепо следует стратегии и указаниям США, отмечается в статье. Европа в настоящий момент переживает беспрецедентные трудности в экономической сфере, и во многом это произошло из-за её решения поддержать санкционную политику Вашингтона. В результате инфляция в октябре уже достигла 10,7% — что является самым высоким месячным показателем с момента образования еврозоны, пишет Global Times.

В таких условиях именно прагматичное экономическое сотрудничество с другими странами и регионами, а вовсе не полномасштабная необдуманная конфронтация, должно стать для Европы важнейшим решением для ослабления этого экономического давления, подчёркивается в статье. Тем более что такая конфронтация была бы выгодна исключительно для Соединённых Штатов, которые не заботятся об интересах других, констатирует автор.

В то же время подобное предложение ввести экспортный контроль и в отношении Китая полностью разоблачает эгоистичную природу США и схему их мышления, отмечается в статье: «С одной стороны, США хотят поставить свою потребность в стратегическом соревновании с Китаем выше интересов своих европейских союзников. Таким образом, Вашингтон будет «подметать палубу», используя силу Европы для подавления Пекина, нанося ущерб и подчиняя Европу своим стратегическим потребностям».

А другой стороны, в то же время с экономической точки зрения США таким способом хотят увести Европу с китайского рынка, чтобы освободить там место для своей продукции, пишет Global Times. Это уже наглядно проявилось в энергетическом секторе с момента обострения конфликта на Украине: США пытаются постепенно вытеснить Россию с европейского рынка энергогосителей, где она занимала доминирующее положение, и вместо этого продвигают в качестве «дружеской помощи» собственные поставки по гораздо более высоким ценам, говорится в статье.

Вряд ли США откажутся от того, чтобы побуждать Европу активизировать усилия и присоединиться к их политике по сдерживанию Китая, намеренно нагнетая чувство беспокойства в отношении «китайской угрозы» и провоцируя новые кризисы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, прогнозирует автор. Вашингтон не пожалеет усилий, чтобы втянуть Европу в конфронтацию с Китаем, хотя прекрасно понимает, какую болезненную цену ей придётся заплатить: «Иными словами, Вашингтон по-прежнему будет пытаться сделать Европу жертвой своего эгоизма», — заключает Global Times.