 

Назван самый стабильный город для инвестиций

05.11.2022, 3:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

2022 года всколыхнул рынок недвижимости и поставил на первый план понятия стабильности и предотвращения рисков. Однако люди не отказались от инвестиций, хотя вопросы о том, как и во что вкладывать сегодня накопленные деньги, волнует многих. Безусловно, в такое время всем хочется четко понимать, какие инвестиции будут самыми безопасными.

Как правило, людям хватает около двух недель, чтобы понять, что происходит, и начать действовать. За это время период импульсивных покупок проходит, и инвесторы начинают вкладывать сбережения во что-то наиболее стабильное.

Есть утверждение, что лучше всего деньги хранятся в реальных активах. С фондового рынка и банковских депозитов, а сегодня и с валютного рынка средства продолжают перемещаться в землю и недвижимость.

Обычно в любой кризис люди покупали жилье как самый стабильный вариант инвестиции. Однако сегодня ситуация нестандартная. Сейчас эксперты с трудом прогнозируют, что будет через пять лет. Сделки на стадии строительства сейчас боятся заключать, ведь застройщик может не справиться.

Девелопер Елена Кабешева рассказала, почему именно Сочи остается городом для стабильных и безрисковых инвестиций. Эксперт уверена, что высокая турбулентность в экономике всего лишь смещает интерес с высокодоходных активов на сберегательные.

“Это тот случай, когда деньги защищены локацией. Если недвижимость Сочи и даст небольшую временную просадку в цене (возможно, к зиме), то она будет неглубокой и недолгой”, – рассказала девелопер.

Все дел в том, что в Сочи мягкий субтропический климат, а в нашей стране это одно из немногих таких мест, если не единственное.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.11.21 / Мнение: Я выполнял приказ

23.06.21 / Горячая трава: зачем мульчировать огород ферментированной массой

31.03.21 / Подборка сообщений информационного агентства УНИАН

04.10.22 / “Многое придется переделывать”: Кравец придирчиво осмотрела продающийся за миллиард замок Пугачевой

28.07.21 / Рита Ора, Тайка Вайтити, Пэрис Джексон и другие на вечеринке в честь 48-летия Кейт Бекинсейл

14.09.21 / Все, что можно есть холодным, съедайте холодным или даже ледяным: минус 20 кг за 6 недель на ледяной диете

23.08.22 / 90% новостроек Москвы обслуживают 4 банка

28.05.22 / На рынке РФ может появиться коммерческий электрический фургон WOLV FC40 из КНР в 2022 году

17.12.21 / Гинеколог Артёмова объяснила, как и когда диагностируется бесплодие

09.10.22 / Вам пакет! Восьмой!

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика