 

Пушилин сообщил о продвижении российских войск в районе Майорска и Первомайского

05.11.2022, 2:44, Новости дня
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Российские войска продвинулись в районе Майорска и Первомайского, можно надеяться, что вскоре Майорск освободят от украинских сил, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Пушилин в видеообращении, опубликованном в Telegram, сообщил, что на линии соприкосновения ситуация остается стабильно тяжелой. «Но мы все равно движемся вперед», – приводит его слова ТАСС.

Как сообщил глава ДНР, в районе Майорска «ребята очень хорошо поработали». Он полагает, что «очень скоро Майорск будет освобожден». Кроме того, «очень удачно отрабатывает 11-й полк «Сомали» по направлению Первомайского». По словам Пушилина, «в остальном существенных изменений нет, но в двух словах – продвигаются ребята».

2 ноября Пушилин заявил, что российские силы продвигаются вперед почти по всей линии соприкосновения в ДНР. Он сообщил об успехах российских сил на Марьинском направлении.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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