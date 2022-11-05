Пушилин сообщил о продвижении российских войск в районе Майорска и Первомайского

Российские войска продвинулись в районе Майорска и Первомайского, можно надеяться, что вскоре Майорск освободят от украинских сил, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Пушилин в видеообращении, опубликованном в Telegram, сообщил, что на линии соприкосновения ситуация остается стабильно тяжелой. «Но мы все равно движемся вперед», – приводит его слова ТАСС.

Как сообщил глава ДНР, в районе Майорска «ребята очень хорошо поработали». Он полагает, что «очень скоро Майорск будет освобожден». Кроме того, «очень удачно отрабатывает 11-й полк «Сомали» по направлению Первомайского». По словам Пушилина, «в остальном существенных изменений нет, но в двух словах – продвигаются ребята».

2 ноября Пушилин заявил, что российские силы продвигаются вперед почти по всей линии соприкосновения в ДНР. Он сообщил об успехах российских сил на Марьинском направлении.

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