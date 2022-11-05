 

Замглавы Пентагона Каль счел маловероятным скорое «вторжение» Китая на Тайвань

05.11.2022, 2:44, Новости дня
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Китай вряд ли предпримет попытку «вторжения» на Тайвань в ближайшие пару лет, сообщил замминистра обороны США Колин Каль.

Как сообщил Каль, он не считает, что «в ближайшие пару лет» есть вероятность «вторжения». По его мнению, Китай не планирует совершать «вторжение» в ближайшее время. Он заявил, что Китай, вероятно, усилит давление на Тайвань, стремясь создать «новую норму», передает РИА «Новости».

В четверг представитель китайского посольства в США Цзин Цюань заявил, что Пекин намерен добиться воссоединения материкового Китая с Тайванем как можно быстрее, но конкретных сроков нет.

Напомним, китайский лидер Си Цзиньпин заявил, что Пекин желает мирного воссоединения, но не собирается давать обещания отказаться от применения силы. Власти Китая оставляют за собой возможность прибегнуть ко всем необходимым мерам против внешних сил и «крайне малого числа сепаратистов».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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