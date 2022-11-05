Мнение: Во власти тоскующих гопников

(эта скучная надоевшая логика)

В чем счастье для российского народа, наступившее с началом СВО – в том, что она позволила добрым русским людям окончательно отвязаться, выпутаться из пут логики и здравого смысла. Если прежде еще довлела дневи эта докука – что-то объяснять, обосновывать, приводить логические аргументы, стараться устранять нестыковки, то после 24 февраля на всю эту чертову логику, которая всех еще в школе задолбала, все наконец смогли положить с прибором. «Почему», «зачем», «разве так может быть» – на все дурацкие вопросы теперь один ответ – «Нипочему!»

Очень заметно, что теперь все действия властей и самих россиян не просто необъяснимые (они всегда были такими) – но их никто даже и не пытается разъяснять. Забили на эту ерунду. В самом деле – чего ради. Чужие всё равно так и будут всех в РФ считать идиотами, а своим объяснять не надо, поскольку свой – это по определению тот, кто выполняет все приказы, не вникая ни в смысл, ни в суть.

Поэтому так до сих пор и не сформулированы никакие цели агрессии, никто не знает, в чем будет заключаться «победа», «уничтожение Украины» и ее же «освобождение» так и подаются как равноценные понятия, людей силой выселяют из их домов на Украине и зачем-то предлагают уезжать куда-то вглубь России – так, как будто они об этом просили… Смело говорят, что «Россия воюет с НАТО», понимая под этим, что Россия воюет с Украиной, которая в НАТО не входит. Людей мобилизуют – но при этом настаивают, чтобы они подписывали контракт, хотя контракт по определению подписывается добровольно. Людям приказывают уходить на войну – но при этом говорят, что они, как будто они добровольцы, должны сами себе покупать экипировку. Мобилизация проходит при отсутствии как войны, так и военного положения – примерно как за год-два до этого в стране все «боролись с эпидемией» при том, что сама эпидемия не была объявлена. Смело все говорят о необходимости «защищать Родину» почему-то за пределами этой самой Родины, когда на саму Родину никто не нападал и не планировал.

Защита=нападение, освобождение=уничтожение, война – это мир, борьба за мир – уголовное преступление, мобилизация по контракту, НАТО=Украина, Родина зовет убийц и грабителей защищать себя (от кого?), быть наемником по закону РФ – уголовное преступление, но частные армии могут забирать уголовников прямо из тюрем, открыто зазывая в наемники.

Русскому человеку нравится думать, что ни законы, ни логика, ни здравый смысл не являются ограничителями для тех, кто имеет власть. Если власть ограничивает логика, закон или земное тяготение – зачем такая власть нужна.

По сути, РФ вступила в смертный бой с самой реальностью, которая тоже изрядно надоела непокорному русскому духу своим занудством. То нельзя, это нельзя… ВСЁ МОЖНО!

На том стояла и стоять будет Русская Земля.