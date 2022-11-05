 

Рынок жилья в Сочи начал остывать

05.11.2022, 1:41, Разное
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Новостройки в Сочи по стоимости догнали жилые комплексы в столице. Последние пять лет ежегодный рост цен в городе-курорте в среднем составлял 41%. Максимальный прирост был зафиксирован в 2021 году на фоне пандемии и мер по ограничению строительства в городе.

В 2022 году динамика роста цен на перегретом жилищном рынке наконец-то замедлилась. Сократились и продажи застройщиков – на 40% в годовом выражении. При этом предложение жилья продолжает расти. Площадь реализуемых квартир в новостройках сейчас достигла 811 тыс. “квадратов” – на 62% больше, чем годом ранее.

Самое доступное жилье класса “эконом” за первое полугодие подешевело на 8%, до 193 тыс. рублей за “квадрат”. Год назад эконом-класс продемонстрировал 55-процентный рост.

Проекты класса “комфорт” подорожали на 6%, класса “бизнес” – на 9%, до 270 тыс. и 415 тыс. рублей за кв. м соответственно.

Все еще продолжает активно дорожать класс «элит» – на 42% за шесть месяцев, до 986 тыс. рублей за кв. м.

Аналитики отмечают, что резкий рост цен в последние годы – процесс искусственный. В Москве высокая стоимость объясняется качественным отличием столицы от регионов, в том числе в плане инфраструктуры. В Сочи данные условия не соблюдаются.


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