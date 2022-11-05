SCMP – РФ и Китай укрепляют своё видение мироустройства и ищут сторонников

Россия и Китай вновь заявляют об общем неприятии глобального порядка под управлением США и ищут новых партнёров, пишет South China Morning Post. Такие страны, как Индия и Саудовская Аравия, находят всё больше общего с Москвой и Пекином, чем с Вашингтоном. Однако американцы не откажутся от глобального лидерства так просто, отмечает автор статьи.



AP

Поскольку политические и экономические встречные ветры почти не ослабевают, мировая безопасность вряд ли стабилизируется в среднесрочной перспективе. Украинский кризис наглядно свидетельствует о продолжающемся разрушении глобального порядка и может затянуться до зимы, поскольку перспективы мирных переговоров всё ещё не появилось. По-видимому, западные союзники Киева предпринимают мало усилий для того, чтобы побудить Украину для скорейшего решения конфликта. Наоборот, Вашингтон намерен поставить Украине очередную партию оружия и снаряжения на $275 миллионов для ведения зимних военных действий. Эта помощь поступит дополнительно к уже обещанным администрацией Байдена $18,5 млрд, пишет South China Morning Post.

Приостановка Россией зерновой сделки с Украиной по причине предполагаемой атаки украинских беспилотников на российские корабли показала, что даже гуманитарные вопросы больше не обсуждаются. К облегчению тех, кто раздувает сценарий «ядерной осени», президент Владимир Путин отверг слухи о том, что РФ намеревалась применить ядерное оружие на Украине, о чём он заявил на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Москве 27 октября. В то же время Путин назвал конфликт попыткой Запада закрепить своё глобальное господство, играя в «опасную, кровавую и грязную геополитическую игру». Примечательно, что председатель Си Цзиньпин нарисовал аналогичную картину международного ландшафта в своём политическом отчёте 20-му съезду партии, мрачно описав его как изобилующий «сильными ветрами, неспокойной водой и даже опасными штормами», отмечает автор статьи.

Во время выступления на Валдае Путин неоднократно упоминал Китай и называл Си «своим другом». По его словам, двусторонняя торговля вскоре может достигнуть $200 млрд, а методы, используемые для развития Китая, могут быть воспроизведены в России. Помимо Си, президент РФ также похвалил руководство Индии и Саудовской Аравии за проведение внешней политики своих стран в соответствии с национальными интересами. Такие неслучайные упоминания означают, что РФ видит в этих странах и их лидерах надёжных партнёров во времена глобальной нестабильности и конфронтации, отмечает South China Morning Post.

Это логично, поскольку Китай и Индия отказались одобрить продвигаемое Вашингтоном ограничение цен на экспорт российской нефти в диапазоне $40—60 за баррель. Саудовская Аравия также в прошлом месяце встала на сторону России, объявив о сокращении добычи нефти среди членов ОПЕК, в результате чего американские официальные лица и президент Джо Байден, по словам The New York Times, «возмутились тем, что их обманули». В целом Саудовская Аравия стала всё больше появляться на российских и китайских геополитических радарах как долгожданный партнёр против американского международного порядка, указывает автор материала.

Поскольку отношения Эр-Рияда с Вашингтоном долгое время были неровными, сейчас саудовцы находят больше общего с Москвой и Пекином. Недавно официальные лица Саудовской Аравии и Китая договорились о более тесном сотрудничестве по энергетике, создав в королевстве «региональный хаб» для китайских производителей. Во время сентябрьского саммита ШОС в Самарканде Саудовская Аравия получила статус партнёра по диалогу, что открыло ей путь к тому, чтобы в конечном итоге стать её полноправным членом, пишет South China Morning Post.

Также на саммите состоялась встреча Путина с Си. Российский президент высоко оценил российско-китайский «внешнеполитический тандем». В частности, Путин подчеркнул, что обе страны выступают за формирование «справедливого, демократического и многополярного мироустройства». Си поддержал слова коллеги, заявив, что «Китай готов вместе с Россией приложить усилия, чтобы… привнести в мир стабильность и позитивную энергию». Самое главное, Си сказал, что Китай готов работать с Россией и поддерживать её по вопросам, касающимся основных интересов, которые, очевидно, могут быть экстраполированы на регионы, имеющие решающее значение для сохранения территориальной целостности, будь то Донбасс или Тайвань. В ответ Путин поблагодарил Китай за «взвешенную позицию» по украинскому кризису, пишет South China Morning Post.

Совместная гонка РФ и Китая против возглавляемой Вашингтоном группы союзников-единомышленников за организацию нового мирового порядка стала определяющей чертой этого века и главной причиной нарастания угрозы военной конфронтации. Оба государства готовы подкреплять своё видение «многополярного» мира не только риторически, но и военной решимостью. В преддверии встречи Путина и Си в Самарканде ВМФ РФ и Китая провели совместное патрулирование в Тихом океане. Китай снова заверил Россию в своей «твёрдой поддержке» после завершения партийного съезда, а министр иностранных дел Китая Ван И заявил своему российскому коллеге Сергею Лаврову в телефонном разговоре, что Пекин будет продолжать поддерживать Москву как крупную державу на международной арене, пишет South China Morning Post.

И речь Путина на Валдае, и недавний партийный доклад Си содержат схожее повествование. Путин утверждал, что после распада Советского Союза «Запад почувствовал себя победителем и провозгласил однополярное мироустройство, в котором только его воля, культура и интересы имеют право на существование». Между тем, Си, намекая на упрёк региональным группировкам под руководством США, подчеркнул, что «Китай выступает против всех форм односторонних действий и формирования блоков и эксклюзивных групп, направленных против отдельных стран». Поскольку США противодействуют РФ и Китаю, объединяя их вместе как острые угрозы, не следует ожидать быстрой или мирной стабилизации глобальной безопасности. РФ и Китай чётко заявили о своей «роли великих держав» в качестве яростных сторонников многополярного мира, отвергая при этом порядок, в котором доминируют США. Однако последние не откажутся от глобального лидерства так легко, поэтому геополитическое шоу должно продолжаться, резюмирует South China Morning Post.