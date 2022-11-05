 

SCMP – РФ и Китай укрепляют своё видение мироустройства и ищут сторонников

05.11.2022, 1:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Россия и Китай вновь заявляют об общем неприятии глобального порядка под управлением США и ищут новых партнёров, пишет South China Morning Post. Такие страны, как Индия и Саудовская Аравия, находят всё больше общего с Москвой и Пекином, чем с Вашингтоном. Однако американцы не откажутся от глобального лидерства так просто, отмечает автор статьи.


AP

Поскольку политические и экономические встречные ветры почти не ослабевают, мировая безопасность вряд ли стабилизируется в среднесрочной перспективе. Украинский кризис наглядно свидетельствует о продолжающемся разрушении глобального порядка и может затянуться до зимы, поскольку перспективы мирных переговоров всё ещё не появилось. По-видимому, западные союзники Киева предпринимают мало усилий для того, чтобы побудить Украину для скорейшего решения конфликта. Наоборот, Вашингтон намерен поставить Украине очередную партию оружия и снаряжения на $275 миллионов для ведения зимних военных действий. Эта помощь поступит дополнительно к уже обещанным администрацией Байдена $18,5 млрд, пишет South China Morning Post.

Приостановка Россией зерновой сделки с Украиной по причине предполагаемой атаки украинских беспилотников на российские корабли показала, что даже гуманитарные вопросы больше не обсуждаются. К облегчению тех, кто раздувает сценарий «ядерной осени», президент Владимир Путин отверг слухи о том, что РФ намеревалась применить ядерное оружие на Украине, о чём он заявил на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Москве 27 октября. В то же время Путин назвал конфликт попыткой Запада закрепить своё глобальное господство, играя в «опасную, кровавую и грязную геополитическую игру». Примечательно, что председатель Си Цзиньпин нарисовал аналогичную картину международного ландшафта в своём политическом отчёте 20-му съезду партии, мрачно описав его как изобилующий «сильными ветрами, неспокойной водой и даже опасными штормами», отмечает автор статьи.

Во время выступления на Валдае Путин неоднократно упоминал Китай и называл Си «своим другом». По его словам, двусторонняя торговля вскоре может достигнуть $200 млрд, а методы, используемые для развития Китая, могут быть воспроизведены в России. Помимо Си, президент РФ также похвалил руководство Индии и Саудовской Аравии за проведение внешней политики своих стран в соответствии с национальными интересами. Такие неслучайные упоминания означают, что РФ видит в этих странах и их лидерах надёжных партнёров во времена глобальной нестабильности и конфронтации, отмечает South China Morning Post.

Это логично, поскольку Китай и Индия отказались одобрить продвигаемое Вашингтоном ограничение цен на экспорт российской нефти в диапазоне $40—60 за баррель. Саудовская Аравия также в прошлом месяце встала на сторону России, объявив о сокращении добычи нефти среди членов ОПЕК, в результате чего американские официальные лица и президент Джо Байден, по словам The New York Times, «возмутились тем, что их обманули». В целом Саудовская Аравия стала всё больше появляться на российских и китайских геополитических радарах как долгожданный партнёр против американского международного порядка, указывает автор материала.

Поскольку отношения Эр-Рияда с Вашингтоном долгое время были неровными, сейчас саудовцы находят больше общего с Москвой и Пекином. Недавно официальные лица Саудовской Аравии и Китая договорились о более тесном сотрудничестве по энергетике, создав в королевстве «региональный хаб» для китайских производителей. Во время сентябрьского саммита ШОС в Самарканде Саудовская Аравия получила статус партнёра по диалогу, что открыло ей путь к тому, чтобы в конечном итоге стать её полноправным членом, пишет South China Morning Post.

Также на саммите состоялась встреча Путина с Си. Российский президент высоко оценил российско-китайский «внешнеполитический тандем». В частности, Путин подчеркнул, что обе страны выступают за формирование «справедливого, демократического и многополярного мироустройства». Си поддержал слова коллеги, заявив, что «Китай готов вместе с Россией приложить усилия, чтобы… привнести в мир стабильность и позитивную энергию». Самое главное, Си сказал, что Китай готов работать с Россией и поддерживать её по вопросам, касающимся основных интересов, которые, очевидно, могут быть экстраполированы на регионы, имеющие решающее значение для сохранения территориальной целостности, будь то Донбасс или Тайвань. В ответ Путин поблагодарил Китай за «взвешенную позицию» по украинскому кризису, пишет South China Morning Post.

Совместная гонка РФ и Китая против возглавляемой Вашингтоном группы союзников-единомышленников за организацию нового мирового порядка стала определяющей чертой этого века и главной причиной нарастания угрозы военной конфронтации. Оба государства готовы подкреплять своё видение «многополярного» мира не только риторически, но и военной решимостью. В преддверии встречи Путина и Си в Самарканде ВМФ РФ и Китая провели совместное патрулирование в Тихом океане. Китай снова заверил Россию в своей «твёрдой поддержке» после завершения партийного съезда, а министр иностранных дел Китая Ван И заявил своему российскому коллеге Сергею Лаврову в телефонном разговоре, что Пекин будет продолжать поддерживать Москву как крупную державу на международной арене, пишет South China Morning Post.

И речь Путина на Валдае, и недавний партийный доклад Си содержат схожее повествование. Путин утверждал, что после распада Советского Союза «Запад почувствовал себя победителем и провозгласил однополярное мироустройство, в котором только его воля, культура и интересы имеют право на существование». Между тем, Си, намекая на упрёк региональным группировкам под руководством США, подчеркнул, что «Китай выступает против всех форм односторонних действий и формирования блоков и эксклюзивных групп, направленных против отдельных стран». Поскольку США противодействуют РФ и Китаю, объединяя их вместе как острые угрозы, не следует ожидать быстрой или мирной стабилизации глобальной безопасности. РФ и Китай чётко заявили о своей «роли великих держав» в качестве яростных сторонников многополярного мира, отвергая при этом порядок, в котором доминируют США. Однако последние не откажутся от глобального лидерства так легко, поэтому геополитическое шоу должно продолжаться, резюмирует South China Morning Post.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.02.21 / Сексуальное насилие в Ватикане

30.08.21 / Как самостоятельно сделать интерьер интереснее с помощью светодиодов: советы

26.12.21 / Стало известно о неудачной попытке Зеленского позвонить Путину

19.10.22 / Мнение: Медведев, Шойгу и Володин «прогуляли» Совбез?

12.12.20 / Facebook заплатил штраф в размере 53000 долларов за нарушение российского закона о хранении персональных данных

27.08.20 / Скандалы: Российская элита – наиболее частые пациенты Charite

02.07.21 / В Костроме жених ушёл из ЗАГСа, узнав, что его невеста не вакцинирована

13.01.22 / С трудом говорящая Апина обратилась к поклонникам из больничной палаты

20.01.22 / В США испытывают новый метод лечения тяжелой формы эпилепсии

15.07.21 / Дима Билан, Леонид Агутин, Полина Гагарина и другие на 35-летии Пелагеи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика