 

Алаудинов сообщил о стабилизации ситуации на участке Сватово – Кременная и неспособности ВСУ пробить российскую оборону

05.11.2022, 1:20, Новости дня
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Ситуация в зоне Сватово – Кременная реально стабилизирована, Россией туда переброшены «силы и средства», украинские войска «выдохлись», сообщил замкомандующего второго армейского корпуса Народной милиции ЛНР, командир спецподразделения «Ахмат» Апты Алаудинов.

Алаудинов не стал называть точное количество переброшенных сил, но сообщил, что из Чечни продолжают поступать добровольческие отряды, в зоне Сватово – Кременная собираются «наращивать там силы и средства», передает ТАСС со ссылкой на канал «Россия-24».

Он сообщил, что «движение противника остановлено жестко». Российскими силами осуществляется «детальная работа по выявлению и уничтожению противника, который прорвался на участки от (зоны) Сватово – Макеевка». Алаудинов заявил, что украинские войска «выдохлись, исчерпали свои ресурсы и не в состоянии пробить» линию обороны.

Накануне помощник главы МВД республики Виталий Киселев рассказал, что около 200 украинских военных и более 10 единиц бронетехники предприняли попытку пробиться в сторону города Кременная в ЛНР, но были обнаружены и разбиты артиллерийским ударом.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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