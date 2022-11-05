 

В результате опрокидывания пассажирского автобуса в Тульской области пострадали 19 человек

05.11.2022, 1:20, Новости дня
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По предварительной информации, в результате опрокидывания пассажирского автобуса пострадали 19 человек, 13 из них госпитализированы, сообщило правительство Тульской области.

Автобус направлялся из Рязани в Старый Оскол. Как информирует УМВД по Тульской области, у деревни Кузовка автобус врезался в разделительное ограждение и опрокинулся. В автобусе находились 40 пассажиров и два водителя, передает ТАСС.

Губернатор Алексей Дюмин велел привлечь все оперативные службы к устранению последствий аварии. Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, остальные пассажиры находятся в пункте приема пищи, их доставят дополнительным транспортом в пункт назначения.

В начале недели в Челябинской области перевернулся автобус с вахтовиками из Казахстана. 24 человека пострадали, семеро были госпитализированы. По данным местного главка МВД, водитель в условиях снегопада допустил опрокидывание автобуса в кювет. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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