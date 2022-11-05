В результате опрокидывания пассажирского автобуса в Тульской области пострадали 19 человек
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
По предварительной информации, в результате опрокидывания пассажирского автобуса пострадали 19 человек, 13 из них госпитализированы, сообщило правительство Тульской области.
Автобус направлялся из Рязани в Старый Оскол. Как информирует УМВД по Тульской области, у деревни Кузовка автобус врезался в разделительное ограждение и опрокинулся. В автобусе находились 40 пассажиров и два водителя, передает ТАСС.
Губернатор Алексей Дюмин велел привлечь все оперативные службы к устранению последствий аварии. Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, остальные пассажиры находятся в пункте приема пищи, их доставят дополнительным транспортом в пункт назначения.
В начале недели в Челябинской области перевернулся автобус с вахтовиками из Казахстана. 24 человека пострадали, семеро были госпитализированы. По данным местного главка МВД, водитель в условиях снегопада допустил опрокидывание автобуса в кювет.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет