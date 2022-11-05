 

Мнение: Письмо: “Проблема с привычкой мужа”

05.11.2022, 0:55, Разное
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arduf_lavan

Здравствуйте, Эволюция. Письмо в рубрику evolutio_lab.

У меня проблема с привычкой мужа курить траву.

Немного о нас: мне 26, ему 34, я инженер, муж работает в сфере IT. Я на третьем семестре беременности, это первый ребенок. Женаты 3,5 года, я переехала в его страну 3 года назад.

Мы живём в Израиле, здесь с этим не особо строго, он привык к свободному ее использованию. Я из Украины, у нас это уголовно наказуемо. Поначалу это было раз в несколько месяцев с другом, потом каждые выходные, теперь каждый день. Когда я сказала ему в первый раз, что меня это беспокоит, он ответил, что это только на выходных, так он расслабляется. Теперь он говорит, что в этом нет ничего такого, это не мешает его обязанностям и не влияет на его характер, так в чем проблема, если он так расслабляется каждый день .

Понимаю, что у него напряжённая работа, но в то же время он часто говорит, что она его не очень напрягает (часто продолжает работать в телефонном режиме после работы). Возможно так же нервничает из-за скорого появления ребенка. Но, с другой стороны, у него жизнь здесь более комфортная, чем у меня, у меня больше потребностей снять напряжение, потому что я здесь одна, вся семья в Украине в состоянии войны, здесь у меня нет друзей кроме нескольких коллег. К тому же, мне скоро рожать, я буду с ребенком одна. Зная уже характер мужа и его манеру делать все зависимо от настроения, нас ожидает очень тяжёлое время после родов, потому что для мужа не существует “нужно”, если ему лень/нет настроения и т.д., особой помощи мне не будет.

Объективно, у меня больший стресс, который усугубляется депрессией, которая длится несколько лет, связанной с переездом. А муж выбрал самый лёгкий путь – сесть покурить. У него нет какого-либо хобби, спортом он не занимается – ему не на что переключить внимание. Менять к этому отношение я не хочу, это не просто вредная привычка или особенность характера, это наркотики. Прошу Вашей помощи, как его убедить оставить эту дрянь или хотя бы уменьшить частоту употребления.

С большой благодарностью за ваш блог, К.

Источник: Эволюция


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