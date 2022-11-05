 

Мнение: Медвед и Люцифер

05.11.2022, 0:47, Разное
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Что касается сегодняшнего “заявления Медведева” – пора бы уже признать, что так называемый “блог Медведева” ни к какому реальному экс-президенту РФ отношения не имеет. Более того – почти уверен, что это такая форма издевательства, возможно, даже самого “друга Вольдемара” над своим незадачливым “преемником”. Сам Медвед не то что ничего не пишет – он даже пароля от “своего аккаунта” наверняка не знает.

Над старым алканавтом глумятся, выставив чуть ли не главным некрофилом и “ястребом” в России (и пугалом для всего остального мира), скорее всего, за его неосторожные слова “Свобода лучше, чем несвобода” и прочее в том же духе. Кроме того, он ведь в бытность “фанерным президентом” активно заставлял всех чиновников заводить себе аккаунты в соцсетях, чтобы регулярно писали там посты с отчетами о своей проделанной работе. Я помню, как все замшелые чинуши (как правило, не знающие даже, с какой кнопки в интернет входить) тихо матерились на неуемного “местоблюстителя”, заставляющего их, солидных людей, заниматься всяким непотребством на потеху плебса. Блоги какие-то заводить… Кряхтели, но делали (хотя сами, конечно, не писали в них ни строчки, сразу же сваливая мороку на референтов).

И вот теперь Система, проходящая волну за волной “упрощение” по направлению от компьютера до бухгалтерских счетов, мстит тому, кто ее заставлял. Хотел, чтоб у всех были блоги?! Хорошо, У ТЕБЯ будет блог. Только писать туда будем мы – пусть все знают, кто главный полоумный дурак в России.

Источник: Размышления вольного социолога


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