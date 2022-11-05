Пикси с длинной челкой для женщин за 60: как использовать особенности стрижки для создания лифтинг-эффекта и придания объема волосам

У многих женщин за 60 волосы теряют блеск и силу. Они становятся тонкими и ломкими. Чтобы вернуть им красоту, необходимо не только хорошо ухаживать за шевелюрой, но и правильно подбирать прическу. Одна из самых омолаживающих стрижек – это пикси с длинной челкой. В статье мы расскажем, как использовать особенности этой прически женщинам 60+ для создания лифтинг-эффекта и придания объема волосам.

Пикси с длинной челкой: что это такое

В этом году стрижка пикси была одним из модных трендов. Однако она далеко не нова. Эта короткая прическа возникла около 40 – 50 лет назад.

Пикси с длинной челкой отличается от классической. Она сохраняет длину отдельных прядей, которые придают шевелюре пушистый вид.

При этой стрижке волосы по бокам и на затылке коротко выстригаются. При этом челка и пряди на макушке отличаются большей длиной.

Пикси с длинной челкой подходит женщинам, которым нужна не слишком короткая стрижка, не требующая особого ухода.

Выбор стрижки и тип волос

Пикси с длинной челкой подходит женщинам разных возрастов и с любым типом волос. Но она особенно полезна дамам за 60, так как создает омолаживающий лифтинг-эффект.

Если у вас тонкие волосы без объема, то попросите парикмахера оставить верхние слои более длинными и коротко подстричь пряди на затылке. Это сделает шевелюру более объемной.

Эта стрижка подойдет и дамам с вьющимися волосами. В этом случае следует сделать боковой пробор и выбирать такую длину, чтобы локоны оставались заметными.

Как стилизовать стрижку под форму лица

Пикси с длинной челкой можно стилизовать под любую форму лица.

Женщинам с овальным лицом подходят все варианты стрижки. Если вам нравится длинная челка, то выберите асимметричную прическу с перьями, подчеркнутыми светлыми полосками.

Дамам с круглым лицом подходит пикси с многослойной челкой и короткими прядями на затылке. Такая стрижка вытягивает овал и делает шею длиннее.

У женщин с квадратным лицом широкие щеки и выраженная линия челюсти. Им следует выбирать варианты стрижки, которые подчеркивают эти черты. В этом случае подойдет прическа с длинной челкой и небольшим объемом на макушке.

Дамам с лицом в виде сердечка тоже следует отказаться от большого объема на макушке, так как он расширяет скулы. Им подойдут прически с мягкими длинными слоями или крупными волнами.

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Если вы носите очки

Если вы носите очки, то вам идеально подойдет пикси с длинной челкой. Она подчеркнет ваши черты лица. Длинную челку лучше уложить набок, чтобы она не закрывала очки и глаза. Это сделает лицо более открытым.

Для тонких волос

С годами волосы истончаются и теряют прежний объем. В этом случае вам следует выбрать удлиненный вариант пикси со ступенями и разной длиной слоев. Эта стрижка сделает шевелюру более пушистой и пышной.

Пикси с “бакенбардами”

Пикси с длинной челкой и “бакенбардами” выглядит очень стильно. Это острая стрижка с экстремальной текстурой, обрамляющая лицо. Подстриженный вырез на затылке придает больше объема макушке, а глубокий боковой пробор делает челку пышной.

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Для укладки нанесите на влажные волосы мусс для объема. Затем придайте прическе форму с помощью фена. Завершите укладку нанесением сухого текстурирующего спрея.

Короткая стрижка с очень длинной челкой

Если вам нравится короткая стрижка пикси, но вы не хотите выглядеть слишком по-мужски, то выберите вариант с очень длинной челкой. Вы можете уложить ее набок, сделать взъерошенной или создать эффект “глянцевых” волос.

Пикси и балаяж

Попробуйте сочетать пикси с длинной челкой и балаяж. Эта техника окрашивания не требует особого ухода и подчеркивает текстуру волос. Светлые блики добавляют прическе больше глубины и объема.

Заключение

Пикси с длинной челкой – одна из лучших стрижек для женщин 60+. Она позволяет визуально скинуть несколько лет, а также придает ощущение молодости и беззаботности.