Новоиспеченная израильтянка Пугачева выдоила из новой родины бешеные деньги: От суррогатной матери

Алла Пугачева, как сообщают, стала полноправной гражданкой Израиля. Ей выдали паспорт, по которому новоиспеченная израильтянка и смогла уехать на землю обетованную. Да, действует он всего лишь год, но это обычная практика правительства: следующий документ Пугачевой будет уже бессрочным.

Денно и нощно благодарить за такую возможность Алла Пугачева должна своего мужа Максима Галкина*. Именно он подался на гражданство и мог доказать, что по его венам течет еврейская кровь, а после уже – помог Примадонне и детям получить документы через процедуру воссоединения семьи.

А как же дети Пугачевой? Источники ведь сообщали: “Они были рождены суррогатной мамой от еврейского семени”. Адвокат Андрей Алешкин утвердает: нет никакой разницы, ведь в их свидетельствах о рождении все равно вписаны Алла Пугачева и Максим Галкин*. Это и дало им возможность также стать гражданами Израиля.

Примечательно то, что семьи уже практически выдоила из новой родины кругленькую сумму. Первые шесть месяцев местное правительство перечисляет релокантам финансовую помощь: около 45 тысяч рублей на человека в пересчете на рубли. За первые полгода на семью из четверых человек можно получить бешеные деньги: почти что миллион рублей. Их Алла Пугачева и Максим Галкин* смогут потратить на улучшение условий и без того шикарной жизни.

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Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.