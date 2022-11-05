Яков день: что нельзя делать 5 ноября
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История
Иаков был братом Иисуса Христа, который с самого детства был невероятно набожен. Он сразу внял проповедям своего брата и стал его учеником и сподвижником. Согласно преданию, он также стал первым епископом Иерусалима и провел в сане 30 лет, успев обратить в христианскую веру сотни иудеев. Даже в момент своей гибели от рук фарисеев он не отрекся от своей веры и, помолившись за своих мучителей, испустил дух.
Приметы и традиции
В нынешний церковный праздник ели мед, а затем жужжали: считалось, что чем громче получится – тем больше будет урожай меда в следующем году.
Сегодня завершали заготовку дров перед зимой.
Если с неба сыплется снежная крупа – к 22 ноября ляжет снег.
Выпавший снег не тает – к теплой зиме.
Что можно делать в день Якова
Чтить память апостола Якова (Иакова)
Вечер рекомендуется провести спокойно, в кругу семьи/
Нужно в сегодняшний православный праздник ремонтировать сломанные вещи
Что нельзя делать 5 ноября 2022 года
Давать деньги в долг – их не вернут.
Запрещается выяснять отношения – мира это не принесет.
Запрещается ручаться за чужих людей – попадете в неприятности.
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