 

Яков день: что нельзя делать 5 ноября

05.11.2022, 0:20, Разное
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История

Иаков был братом Иисуса Христа, который с самого детства был невероятно набожен. Он сразу внял проповедям своего брата и стал его учеником и сподвижником. Согласно преданию, он также стал первым епископом Иерусалима и провел в сане 30 лет, успев обратить в христианскую веру сотни иудеев. Даже в момент своей гибели от рук фарисеев он не отрекся от своей веры и, помолившись за своих мучителей, испустил дух.

Приметы и традиции

В нынешний церковный праздник ели мед, а затем жужжали: считалось, что чем громче получится – тем больше будет урожай меда в следующем году.

Сегодня завершали заготовку дров перед зимой.

Если с неба сыплется снежная крупа – к 22 ноября ляжет снег.

Выпавший снег не тает – к теплой зиме.

Что можно делать в день Якова

Чтить память апостола Якова (Иакова)

Вечер рекомендуется провести спокойно, в кругу семьи/

Нужно в сегодняшний православный праздник ремонтировать сломанные вещи

Что нельзя делать 5 ноября 2022 года

Давать деньги в долг – их не вернут.

Запрещается выяснять отношения – мира это не принесет.

Запрещается ручаться за чужих людей – попадете в неприятности.


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