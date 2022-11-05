СТРАНА – украинские рестораны приспосабливаются к работе во время блэкаутов

Рестораны на Украине — один из тех бизнесов, по которому больше всего бьют непредсказуемые отключения электричества. Как пишет «СТРАНА.ua», заведения вынуждены менять и урезать меню, чтобы продукты не портились в неработающих холодильниках. Некоторые купили газовые плиты, чтобы продолжать готовить горячие блюда даже без света. Но все попытки подстроиться под новую «тёмную» реальность не спасают ресторанный бизнес: по словам опрошенных журналистами предпринимателей, посещаемость заведений за последние недели снизилась вдвое.



AP

На Украине как бизнес, так и население вынуждены экономить электричество и подстраиваться под непредсказуемые отключения света. Рестораны — один из тех бизнесов, по которому больше всего бьёт блэкаут. Они вынуждены менять и урезать меню, чтобы продукты не портились в неработающих холодильниках. Некоторые заведения купили газовые плиты, чтобы продолжать готовить горячие блюда даже без света. Но все попытки подстроиться под новую «тёмную» реальность не спасают ресторанный бизнес: по словам опрошенных журналистами предпринимателей, посещаемость заведений за последние недели снизилась вдвое. «СТРАНА.ua» поговорила с рестораторами и выяснила, что меняется в их работе в условиях блэкаута.

Как пишет издание, учитывая, что существующие графики отключения света не совпадают с реальностью и по факту электричество может пропасть в любой момент, рестораны разрабатывают специальное «аварийное» меню — из блюд и напитков, которые можно приготовить быстро и без электричества.

Так, к примеру, поступают в баре «Лысая гора». Как сообщила совладелица заведения Олеся Остафиева, в случае выключения света бар переходит на работу в формате «коктейли + закуски», которые не требуют термической обработки.

«Теперь наши повара первым делом, приходя на работу, делают заготовки. Чтобы, если вдруг выключат свет и все начнут заказывать холодные закуски, их можно было быстро выдавать», — рассказывает Олеся Остафиева.

Не только бары, но и классические рестораны при блэкауте отказываются от горячих блюд в пользу холодных закусок и салатов, а вместо кофе и чая предлагают гостям холодные напитки.

«При блэкауте работаем с 10 процентами меню. Наша основная концепция — хот-доги, питы и горячие сандвичи, но их мы без электричества приготовить не можем, как и кофе. В момент отключения света можем подавать только холодную группу — салаты, снеки», — говорит Максим Васютович, владелец и СЕО ресторана OH! MY DOG!.

Также в заведении изменили меню десертов.

«Я не могу удовлетворить желание клиента в тех десертах, которые любят гости, потому что из-за отключения света не могу в полной мере соблюсти меры безопасности и температурный режим продукта. При этом после отключения света я запрещаю открывать холодильники: они держат холод — и продукты не портятся. За время отключений пока ничего из продуктов не списывал», — говорит Васютович.

В ресторанах итальянской кухни Pastateca на случай отключения электричества разработали специальное короткое меню, сообщил управляющий партнёр сети Pastateca Максим Храмов.

«Мы разработали короткое меню, которое мы сможем предлагать на случай, если выключат свет, — чтобы была какая-то горячая еда. Два первых блюда, два салата, одно мясное и одно рыбное блюдо, плюс брускеты и разные закуски. А также десерты», — говорит Храмов.

Ресторатор Михаил Бейлин в комментарии изданию говорит, что в его заведениях будет разработано «короткое меню», если ситуация с блэкаутом ухудшится.

«В нём будет меньше наименований, более сбалансированных и унифицированных. Короткое меню позволит выдавать заказы быстрее и держать меньше продуктов», — уточняет Бейлин.

Однако в работе при темноте есть и свои плюсы, отмечает директор Аналитического центра «Рестораны Украины» Ольга Насонова.

«Освещённый свечами зал ресторана — волшебное место, которое привлекает посетителей. И здесь отсутствие света — даже преимущество. В такой атмосфере существенно растут продажи алкоголя, в некоторых заведениях даже вдвое. В темноте люди больше пьют, как известно. Поэтому бары, в особенности расположенные в подвальных помещениях, могут выживать вообще без света», — сообщила Насонова.

Заведения также прислушиваются к просьбам властей экономить электричество: отключают подсветку вывесок, огни на фасадах, даже энергоёмкие лампы в залах для гостей.

Например, бар «Лысая гора» отключил вывеску на фасаде. Правда, из-за этого бар столкнулся с неожиданными сложностями: гости не могут найти заведение в темноте.

«Когда попросили экономить, мы отключили вывеску на фасаде, но столкнулись с проблемой: вся улица тёмная, фонари не горят, и нас гости просто не могут найти. И дозвониться не всегда могут, потому что бар в подвальном помещении, а со связью и без того сейчас большие перебои. Мы пробовали оставлять только подсветку фасада, но приходит полиция и просит выключить», — рассказывает Остафиева.

У всех опрошенных изданием рестораторов резко снизилась посещаемость. Ресторанам, которые находятся в торговых центрах, приходится ещё сложнее: помимо отключений света, работать им не дают воздушные тревоги, которые в последнее время случаются чаще и длятся дольше. По словам Максима Васютовича, чей ресторан находится в ТРЦ, отключения света часто накладываются на воздушные тревоги, во время которых ТРЦ закрывается и всех посетителей просят уйти. И получается, что заведение большую часть дня просто не может работать.

«За последние два дня свет у нас отключали каждый день, и его может не быть по 4 и более часов. Вчера мы вообще большую часть дня не работали: электричество отключили в 8 утра и включили в 13:00. За полчаса до того, как дали свет, объявили воздушную тревогу. И потом еще полтора часа мы не работали, пока была тревога», — описывает обычный рабочий день своего ресторана Максим Васютович.

Без электричества, говорит ресторатор, его заведение может продолжать принимать гостей при свечах, пока длится световой день. Но клиентов очень мало.

«По сравнению с прошлым месяцем товарооборот у меня упал на 40 процентов — начиная с 10 октября, когда начались отключения электричества. Мы и так балансируем на грани, о прибыли вообще речи не идёт — только о поддержании коллектива. А тут ещё и большую часть дня мы просто не можем работать», — отмечает предприниматель.

Михаил Бейлин прогнозирует, что ситуация с отключениями света будет только ухудшаться. И это неизбежно скажется на количестве клиентов. Впереди — сезонное падение посещаемости ресторанов, на которое накладывается ещё и тревожное психологическое состояние украинцев.